Странное существо выловил фермер из США: первые фото мутанта

Мужчина рассказывает, что раньше никогда такого не видел

Американский фермер Тайри Джиммерсон поразил сеть шокирующими фотографиями существа-мутанта, которое появилось на его ферме, пишет Daily Star.

Тайри занимается разведением сетчатых питонов. В результате мутации одна из змей вылупилась с серьезными отклонениями: странным цветом кожи, двумя глазами, которые расположены в одной глазнице и многочисленными деформациями.

Фото: Facebook

Также на голове у змеи-циклопа образовался нарост, напоминающий рог. Поскольку существо было очень слабым и едва двигалось, мужчине пришлось его усыпить.

Фермер подробно снял страшные мутации и положил тело животного в морозильник. Теперь он планирует продать змею-циклопа за 750 долларов.

Фото: Facebook

Напомним, в Тихом океане выловили акулу-мутанта с зубами змеи.

В Тайваньском институте рыбного хозяйства заявляют, что особи такого вида очень редки. Первый экземпляр был найден в 1986 году, однако с тех пор из моря доставали лишь несколько рыбин.

Кроме этого, мы писали, что 25-метровых "морских червей" выбросило на побережье Чукотки.

Жители сел южной части Чукотского полуострова сообщили о странных змеевидных объектах на побережьях. Как позднее пояснили ученые, гигантские "змеи" оказались водорослями, растущими преимущественно у тихоокеанского побережья США.

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