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Страшнее фильма ужасов: "самое жуткое видео" стало хитом в Сети

За несколько дней запись собрала около 90 миллионов просмотров

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:08

Пользователь TikTok под ником Илюша Хэлп обнародовал ролик, который пользователи Сети называют "самым жутким видео в интернете". За несколько дней запись собрала около 90 миллионов просмотров и более 4,6 миллионов лайков. В комментариях юзеры в разных формулировках признаются, что просмотр ролика их едва не "убил".

@constantinjohn

send frien ##pranks##пранк##страх##рекомендации##хочуврекомендации##хочуврек##рек##constanntinn##илюшахэлп##жиза##рек##tiktok

♬ оригинальный звук – constantinjohn

Герои ролика включают и выключают свет в коридоре. Во время выключения в дверном проеме появляется темная фигура, которая при свете исчезает. Финал короткого ролика имеет неожиданную развязку, пугающую зрителей. Судя по комментариям, запись блогера повторяет другой известный пранк, однако от этого ролик не становится менее страшным.

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Одна из пользовательниц Илюши Хэлпа отметила, что это видео для нее страшнее любого фильма ужасов.

Напомним, фотография блогеров из США Келли и Коди вызвала жесткие споры в Сети. Кроме этого, мы писали о пенсионере, который завел блог на YouTube и внезапно прославился.

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Источник: Сегодня
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