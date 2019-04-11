Страстная пятница 2019: что нельзя делать в этот день

Что ни в коем случае нельзя делать в Страстную пятницу, чтобы избежать неприятностей на весь год

Пасха 2019: история и традиции Фото: Pixabay

Страстная пятница – это самый печальный и скорбный день в православном календаре. Издавна в этот день в народе вспоминались Страсти Христовы и события, которые связаны с последними днями земной жизни Иисуса Христа, Его распятием, мучениями, смертью и погребением. В 2019 году Страстная пятница приходится на 26 апреля.

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Существует множество церковных канонов, согласно которым на Страстную пятницу накладываются различные ограничения в поведении людей. Также до наших дней сохранились народные традиции и приметы, связанные с запретами этого дня.

Что нельзя делать в Страстную пятницу: основные запреты дня

Людей часто интересует вопрос, можно ли убирать в Страстную пятницу. Определенного запрета нет, но церковь настоятельно рекомендует провести этот скорбный день в молитвах и покаянии, не отвлекаясь на бытовые дела. А вот все домашние хлопоты лучше запланировать на другое время перед Пасхой, к примеру – на Чистый четверг.

Что нельзя делать в Страстную пятницу, так это шить, стирать и выполнять другую грязную домашнюю работу, ремонт, а тем более заниматься на участке: копать, сажать растения, вбивать колья в землю и заколачивать гвозди.

Можно ли работать в Страстную пятницу? Поскольку этот день в Украине не является официальным выходным, то верующие наравне с атеистами должны в стандартном режиме ходить на работу и выполнять свои трудовые обязанности. Ограничения и запреты в этот день касаются лишь домашней работы.

Многие хозяйки в канун Пасхи всерьез интересуются, можно ли печь куличи в Страстную пятницу, и не считается ли это грехом. Священники не накладывает запретов на приготовление пасок и куличей в этот день. Даже существует примета, что выпечка Страстной пятницы долго не будет черстветь. Единственное, почему нельзя печь паски в Страстную пятницу – если это занятие помешает хозяйке посетить церковную службу. Поэтому лучше закончить приготовления к Пасхе в Чистый четверг, чтобы в Страстную пятницу они не отвлекали от молитв и служб.

В Страстную пятницу налагается запрет на разгульное поведение, веселье, увеселительные мероприятия, проведение торжеств. Ведь вся Страстная седмица – это дни особой скорби. По этой же причине на протяжении всей Страстной недели не проводятся крестины, свадьбы и венчания.

В этот день нельзя ссориться, конфликтовать, ругаться, выяснять отношения.

Страстная Пятница является самым строгим днем Великого поста. По этой причине в этот день нельзя ничего есть вплоть до выноса плащаницы во время церковного богослужения. После этого можно есть хлеб и пить воду.

Также верующие не должны провести Страстную пятницу как обычный рядовой и мало примечательный день. Важно в этот период помолиться, раскаяться, а также задуматься о смысле своей жизни.

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