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Страстная пятница 2019: приметы и что нельзя делать

Сегодня нельзя ничего делать по дому, петь, танцевать, а также слушать музыку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:21
Страстная пятница 2019
Страстная пятница 2019
Фото: Pixabay

За два дня до Пасхи 2019 христиане восточного обряда отмечают особый день Страстной недели – Великую пятницу, или Страстную пятницу 2019. Сегодня верующие вспоминают о суде, распятии и смерти Спасителя на кресте. Вечером во время богослужений в церкви выносят Плащаницу. Поскольку Страстная пятница – это самый скорбный день седмицы, 26 апреля нельзя ничего делать по дому, петь, танцевать, слушать музыку, а также нужно полностью воздержаться от пищи (разрешено есть хлеб и пить воду после выноса в храм плащаницы). 

"Сегодня" пишут об обычаях, традициях, приметах, а также запретах Великой пятницы 2019

Что нельзя делать в Страстную пятницу 2019

  • Необходимо воздержаться от ссор и обид – лучше молить Господа о том, чтобы он даровал понимание обидчикам ошибочности их действий.
  • Поскольку день посвящен печальным событиям, описанным в Евангелиях, то сегодня не стоит предаваться праздному веселью. Лучше день посвятить молитве Богу и заботе о ближних.
  • Многие хозяйки в канун Пасхи всерьез интересуются, можно ли печь куличи в Страстную пятницу, и не считается ли это грехом. Священники не накладывает запретов на приготовление пасок и куличей в этот день. Даже существует примета, что выпечка Страстной пятницы долго не будет черстветь

Великая пятница 2019: приметы

  • Белье, которое вывесили для просушки в этот день, никогда не станет чистым.
  • Если вы выдержите жажду в Страстную пятницу, то никакое питье не принесет вам вреда целый год.
  • В землю нельзя втыкать острые предметы – это к беде. Все растения, посаженные в этот день, гибнут. Однако считалось, что посеянная в Страстную пятницу петрушка даст двойной урожай.
  • После пятничной службы нужно принести домой 12 свечей и оставить их догореть полностью – это принесет благополучие и счастье.

Ранее мы рассказывали, какие выходные дни будут на Пасху 2019 в Украине. Кроме этого, мы рассказывали, что нельзя делать в Страстную пятницу.

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Источник: Сегодня
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