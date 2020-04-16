Страстная пятница-2020: что ни в коем случае нельзя делать 17 апреля

В Страстную пятницу соблюдается особо строгий пост, нельзя веселиться и выполнять тяжелую работу

Страстная пятница-2020 – самый строгий день Страстной недели. В этом году она приходится на 17 апреля. Сегодня.Lifestyle рассказывают, как правильно провести этот день, что ни в коем случае нельзя делать, согласно украинским обычаям.

В Страстную пятницу, которая считается самым скорбным днем в году для каждого христианина, верующие вспоминают о последних днях жизни Иисуса Христа, его смерти и чудесном воскрешении, которое в 2020 году празднуем 19 апреля. Это время для покаяния, молитвы и размышлений над собственной жизнью.

Страстная пятница – время для покаяния и молитвы Фото: Depositphotos

Наши предки считали, что если в Страстную пятницу принести с богослужения 12 зажженных свечей и расставить их в доме, то это обязательно принесет в дом благополучие и удачу на следующий год. Однако учтите, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса священники просят воздержаться от посещения храмов.

Страстная пятница-2020: что нельзя делать 17 апреля

В Страстную пятницу следует полностью отказаться от пищи. Только вечером можно съесть хлеб и воду.

Несмотря на то что в Страстную пятницу не рекомендовано заниматься приготовлением еды, особенно сложных блюд, многие пекут пасхи именно в этот день. Церковь не накладывает запретов на приготовление пасок в Страстную пятницу, но лишь в том случае, если это не станет отвлекать от молитв и служб и не будет сопряжено с тяжелым трудом.

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Нужно избегать веселья и различных развлечений.

В этот день запрещено выполнять домашнюю работу: шить, резать, убирать. Следует завершить всю уборку в Чистый четверг. Украинцы верили, что если посеять или посадить что-то в этот день, то урожая не будет.

17 апреля важно избегать веселья Фото: Depositphotos

По поверью, в Страстную пятницу нужно отказаться от стрижки и окрашивания волос или любых других косметических процедур.

Нельзя употреблять спиртные напитки. Бытует мнение, что те люди, которые в этот день употребляют спиртное, могут впоследствии приобрести алкогольную зависимость и страдать от чрезмерного употребления алкоголя на протяжении всего будущего года.

В Страстную пятницу нельзя ругаться, ссориться, выяснять отношения и провоцировать конфликты. Рекомендовано молиться и каяться в грехах, а также анализировать свою жизнь и свои действия по отношению к другим людям.

Верующие также считают, что в этот день не может быть никаких начинаний.

Приметы на 17 апреля – Страстную пятницу

Если восход золотисто-розовый, то погода в ближайшее время будет очень хорошей.

Запел сверчок 17 апреля – пора ехать в поле и начинать работы.

Береза распустилась раньше ольхи – примета, которая гласит о том, что лето будет засушливым.

Если на ней много шишек, то ячмень уродится.

Дождь пошел – значит, вся весна будет с большим количеством осадков

Ветер дует с северной стороны – ждите дождей.

Лошади головы запрокидывают – будет дождь.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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