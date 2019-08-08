Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Страстный поцелуй пары на мосту стал фатальным: видео

Камера видеонаблюдения сняла шокирующий инцидент в перуанском городе Куско

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:53
Поцелуй пары на мосту в Перу закончился фатально
Поцелуй пары на мосту в Перу закончился фатально
Фото: Depositphotos

Возлюбленные 34-летняя Мэйбет Эспинос и 36-летний Эктор Видаль упали с моста в городе Куско (Перу), где остановились во время прогулки, чтобы поцеловаться. Инцидент был снят камерой видеонаблюдения, пишет Metro.

Как сообщает издание, пара возвращались из ночного клуба и остановилась на мосту ради поцелуя. Женщина залезла на перила и обхватила ногами своего возлюбленного. В определенный момент она потеряла равновесие и начала падать, при этом увлекая партнера за собой.

Смотрите видео: все о первых поцелуях звезд

В итоге Эспинос погибла на месте. Видаль скончался позднее, будучи в больнице. Он получил перелом костей черепа. Возлюбленные были альпинистами и переехали в перуанский город, чтоб работать инструкторами.

Ранее "Сегодня" рассказывали о самых интересных фактах о поцелуях. Кроме этого, мы писали, как целуются разные знаки зодиака: интересная характеристика.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Ирина Билык показала страстный поцелуй с Натальей Могилевской: фото Не смогли сдержаться: бельгийские теннисистки поцеловались после матча В Милане появился мурал с целующимися Кейт Миддлтон и Меган Маркл: фото Дэвида Бекхэма осудили в сети за поцелуй с дочерью
видео Перу курьез падение поцелуй
Реклама

Новости партнеров

Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Упражнения для силы рук: Топ-5
Упражнения для силы рук: Топ-5
Почему снятся кошмары?
Почему снятся кошмары?
Можно бегать при варикозном расширении вен?
Можно бегать при варикозном расширении вен?

Популярные статьи

Сегодня, 12:25Fun

8 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 16:03Wellness

Сухой кашель: причины и лечение

Вчера, 12:44Fun

7 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 7 августа: все знаки зодиака

6 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": список звездных участников

6 августаWellness

Как быстро избавиться от икоты: народные способы

6 августаАфиша

Умерла фешн-директор ЦУМа в России Алла Вербер

6 августаШоу-бизнес

Ирине Билык подарили роскошную Tesla: впечатляющее фото

6 августаTravel

5 причин, почему стоит поехать на отдых в Бердянск

6 августаТехно

Huawei покажет первый смартфон не на Android: известна цена

6 августаEvents

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

6 августаАфиша

Почему Дрогон сжег Железный трон в финале "Игры престолов": неожиданные детали

6 августаШоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

5 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

5 августаШоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес "не выдержал" концерта в Москве: видео

5 августаTravel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

Новости партнеров

Elena Arathimos: одна из самых красивых бегуний из Instagram
Elena Arathimos: одна из самых красивых бегуний из Instagram
Веские причины качать руки каждый день
Веские причины качать руки каждый день
Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки
Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки
У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца
У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца
Экс-Холостяк Дмитрий Черкасов раскрыл секреты воспитания сыновей
Экс-Холостяк Дмитрий Черкасов раскрыл секреты воспитания сыновей
Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале
Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"
Красивая фигура требует: бег+сыр моцарелла для похудения
Красивая фигура требует: бег+сыр моцарелла для похудения
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах