Страстный поцелуй пары на мосту стал фатальным: видео

Камера видеонаблюдения сняла шокирующий инцидент в перуанском городе Куско

Поцелуй пары на мосту в Перу закончился фатально Фото: Depositphotos

Возлюбленные 34-летняя Мэйбет Эспинос и 36-летний Эктор Видаль упали с моста в городе Куско (Перу), где остановились во время прогулки, чтобы поцеловаться. Инцидент был снят камерой видеонаблюдения, пишет Metro.

Как сообщает издание, пара возвращались из ночного клуба и остановилась на мосту ради поцелуя. Женщина залезла на перила и обхватила ногами своего возлюбленного. В определенный момент она потеряла равновесие и начала падать, при этом увлекая партнера за собой.

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В итоге Эспинос погибла на месте. Видаль скончался позднее, будучи в больнице. Он получил перелом костей черепа. Возлюбленные были альпинистами и переехали в перуанский город, чтоб работать инструкторами.

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