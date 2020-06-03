Студент обнаружил в своих спортивных штанах вылупившихся птенцов: видео

Курьезный инцидент произошел в общежитии

Студент колледжа из китайской провинции Аньхой покинул общежитие из-за пандемии коронавируса, а когда вернулся в свою комнату спустя пять месяцев – обнаружил в спортивных штанах гнездо с птенцами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам парня, он вышел на балкон в спальне и увидел, что пернатые свили гнездо в черных спортивных штанах, сушившихся на вешалке для белья. Внутри было два птенца и невылупившееся яйцо. Пораженный студент снял гнездо на видео.

"После обнаружения гнезда птица-мать перестала прилетать, чтобы покормить птенцов. Я пытался дать им крошки хлеба, но безуспешно. Сначала птенцы чувствовали себя хорошо, но, когда я пришел на следующий день, они умирали", – рассказал студент.

Ранее "Сегодня" писали о похожем случае: житель Малайзии, зарегистрированный в Twitter под ником Son of Rain, два месяца не носил ботинки и неожиданно обнаружил, что его зимняя обувь стала гнездом для птицы, отложившей там яйца.

Также мы рассказывали о гусыне, которая обустроила себе гнездо на клумбе в центральном вестибюле вокзала в Йорке на севере Англии. Об этом в Twitter рассказал сотрудник британской транспортной полиции.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться