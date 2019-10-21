Студентам надели коробки на головы, чтобы не списывали: забавное фото

Курьезные фотографии быстро стали вирусными в соцсетях и вызвали шквал критики

Студентов в Индии заставили сдавать экзамен с коробками на голове Фото: Depositphotos

Первокурсников колледжа в индийском городе Хавера заставили сдавать письменный экзамен с картонными коробками на головах. Таким образом администрация решила бороться со списыванием. Об этом сообщает Times of India.

В учебном заведении объяснили, что коробки с разрезом только спереди применили для предотвращения списывания у соседа. По словам представителей колледжа, студенты сами согласились на это и даже принесли с собой коробки. Кто не хотел – коробки не надевал.

Смотрите видео: кто стал красивейшей студенткой Украины

Курьезные фотографии быстро стали вирусными в соцсетях и вызвали шквал критики в Индии.

"Никакого принуждения не было. Некоторые студенты вообще были без коробок. Одни носили их только 15-20 минут, а других мы сами попросили снять через час", – прокомментировал инцидент представитель заведения.

В местном управлении образования назвали это "бесчеловечной идеей" и вынесли руководству колледжа официальное предупреждение. Позже администрация учебного заведения извинилась за неудачный эксперимент.

Напомним, студент на фото показал "гениальную" шпаргалку. Кроме этого, мы сообщали, что саудовец нашел у себя в ухе школьную шпаргалку 20-летней давности.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.