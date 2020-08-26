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Студентам выплатят по 1600 евро за "активное безделье"

Сегодня, 10:35

Эта стипендия – не шутка, а серьезный эксперимент, утверждает один из основателей конкурса

Университет изящных искусств в немецком Гамбурге выплатит трем счастливчикам стипендию в размере 1600 евро. Чтобы получить эти деньги, участникам программы нужно до 15 сентября написать письмо, в котором объяснить, почему их "активное безделье" является особенным. Об этом пишет газета The Guardian.

В анкете участника есть четыре вопроса:

  • что вы хотите не делать?
  • как долго?
  • почему это важно?
  • вы – лучший кандидат, чтобы не делать это?

"Эта стипендия – не шутка, а серьезный эксперимент: как можно перевернуть с ног на голову общество, которое построено вокруг достижений и побед?" – утверждает один из основателей конкурса Фридрих фон Боррис.

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По словам организаторов необычной стипендии, все заявки станут частью выставки, которая откроется в Гамбургском университете в ноябре этого года. Главной идеей мероприятия будет вопрос: "От чего я могу воздержаться, чтобы моя жизнь имела меньше негативных последствий для жизни других?".

Напомним, ранее мы писали, как в ЮАР студентке из-за технической ошибки зачислили стипендию в размере 14,1 миллионов рэндов (больше миллиона долларов США).

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