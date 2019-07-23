Студентка два года не мыла голову шампунем: как выглядят ее волосы сейчас

Неожиданным результатом эксперимента финка поделилась на своей странице в Facebook

Айрис Хайккинен Фото: PA Real Life

24-летняя финская студентка и бьюти-блогерша по имени Айрис Хайккинен из поселка Инари провела необычный эксперимент – девушка два года (с 2017-го) не пользовалась шампунем и кондиционером для волос. Неожиданным результатом она поделилась на своей странице в Facebook.

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"Раньше я мыла голову каждые пару дней, и она была чересчур чистой. В результате кожа головы пересыхала и чесалась. Но когда я перестала пользоваться шампунем, зуд ушел. В самом начале был момент, когда мои волосы выглядели жирными, но стоило немного потерпеть, и они пришли в норму", – поделилась Хайккинен.

Айрис Хайккинен два года не мыла голову шампунем Фото: PA Real Life Айрис Хайккинен два года не мыла голову шампунем Фото: PA Real Life Айрис Хайккинен два года не мыла голову шампунем Фото: PA Real Life Айрис Хайккинен два года не мыла голову шампунем Фото: PA Real Life Айрис Хайккинен два года не мыла голову шампунем Фото: PA Real Life 1/5

Финка добавила, что промывает волосы исключительно водой и только раз в несколько месяцев добавляет каплю кокосового масла.

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В настоящий момент у Хайккинен густые и здоровые волосы. Зачастую окружающие не верят, что она не ухаживает за волосами, однако вскоре признают, что сейчас они выглядят лучше, чем два года назад.

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