Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Студентка два года не мыла голову шампунем: как выглядят ее волосы сейчас

Неожиданным результатом эксперимента финка поделилась на своей странице в Facebook

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:01
Айрис Хайккинен Фото: PA Real Life
Айрис Хайккинен
Фото: PA Real Life

24-летняя финская студентка и бьюти-блогерша по имени Айрис Хайккинен из поселка Инари провела необычный эксперимент – девушка два года (с 2017-го) не пользовалась шампунем и кондиционером для волос. Неожиданным результатом она поделилась на своей странице в Facebook. 

Читайте также
Лунный календарь стрижек на август 2019: когда можно стричь волосы

"Раньше я мыла голову каждые пару дней, и она была чересчур чистой. В результате кожа головы пересыхала и чесалась. Но когда я перестала пользоваться шампунем, зуд ушел. В самом начале был момент, когда мои волосы выглядели жирными, но стоило немного потерпеть, и они пришли в норму", – поделилась Хайккинен.

Айрис Хайккинен два года не мыла голову шампунем
Фото: PA Real Life
Айрис Хайккинен два года не мыла голову шампунем
Фото: PA Real Life
Айрис Хайккинен два года не мыла голову шампунем
Фото: PA Real Life
Айрис Хайккинен два года не мыла голову шампунем
Фото: PA Real Life
Айрис Хайккинен два года не мыла голову шампунем
Фото: PA Real Life
1/5

Финка добавила, что промывает волосы исключительно водой и только раз в несколько месяцев добавляет каплю кокосового масла. 

Смотрите видео: девочка с самыми длинными волосами в Украине рассказала о секретах своего рекорда


В настоящий момент у Хайккинен густые и здоровые волосы. Зачастую окружающие не верят, что она не ухаживает за волосами, однако вскоре признают, что сейчас они выглядят лучше, чем два года назад.

Ранее "Сегодня" писали о 28-летнем актере Кристиано Брага из бразильского штата Минас-Жерайс, который жалуется на трудности, с которыми ему пришлось столкнуться из-за "слишком шикарных волос" длинной в 70 сантиметров. Кроме того, мы рассказывали, как живет девочка с аномалией "синдром непослушных волос".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Лунный календарь окрашивания волос на август 2019 года Лунный календарь стрижек на август 2019: когда можно стричь волосы В Америке впервые запретили дискриминацию из-за причесок Модные челки 2019: ТОП-5 вариантов
фото видео Финляндия волосы эксперимент студентка шампунь
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ани Лорак заявила о беременности после развода
Ани Лорак заявила о беременности после развода
7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой
7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой
10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
Некоторые породы собак вообще не предназначены для бега
Некоторые породы собак вообще не предназначены для бега

Популярные статьи

Сегодня, 16:03Fun

23 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Сегодня, 10:32Fun

Дом за один евро: в Швейцарии распродают недвижимость

Сегодня, 08:21Wellness

Что делать, если защемило нерв: полезные советы

Сегодня, 08:13Fun

Заметить крайне сложно: иллюзия на фото поставила сеть в тупик

Вчера, 19:48Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:24Шоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева появилась на публике в мини-шортах: фото

Вчера, 14:38Шоу-бизнес

Это очень мило: забавные фото правнуков Елизаветы ІІ, которые сделают ваш день

Вчера, 13:16Шоу-бизнес

Герцоги Сассекские в честь дня рождения принца Джорджа опубликовали милое фото

Вчера, 12:34Fun

Голодная чайка украла маленького пса породы чихуахуа

Вчера, 12:33Fun

22 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Вчера, 11:27Fun

В Украине впервые сыграли однополую свадьбу: фото и видео

Вчера, 07:00Events

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

21 июляШоу-бизнес

В сети обсуждают возможный роман экс-мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу

21 июляПсихология

Как назвать девочку в августе 2019 года: красивые женские имена

21 июляПсихология

Гороскоп на неделю 21 июля-27 июля для всех знаков зодиака

20 июляПсихология

Как назвать мальчика в августе 2019 года: лучшие мужские имена

Новости партнеров

Ани Лорак беременна: Лазарев сделал важное признание
Ани Лорак беременна: Лазарев сделал важное признание
Погода и здоровье: как уберечься от резких перепадов
Погода и здоровье: как уберечься от резких перепадов
Рекордный урожай: как вырастить картофель - в бочке
Рекордный урожай: как вырастить картофель - в бочке
Без химии: 10 народных средств от комаров
Без химии: 10 народных средств от комаров
Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому
Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому
Плюсы и минусы зеленого лука и в чем его главная польза
Плюсы и минусы зеленого лука и в чем его главная польза
А можно ли сало спортсменам, и какая максимальная дневная доза
А можно ли сало спортсменам, и какая максимальная дневная доза
Как быстро занять ребенка
Как быстро занять ребенка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь