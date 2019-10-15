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Студентка под водой натолкнулась на гигантскую акулу: видео

В результате хищник уплыл, девушка не пострадала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:47
Встреча студентки с пятиметровой акулой-людоедом попала на видео
Встреча студентки с пятиметровой акулой-людоедом попала на видео
Фото: Pixabay

Студентка факультета управления природопользованием Нина Коулман исследовала подводный мир в прибрежных водах индонезийского острова Бали и натолкнулась на пятиметровую белую акулу, также известную как акула-людоед. Видео с хищником опубликовал таблоид Daily Mail.

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"Представителей этого вида никогда ранее не встречали здесь, поскольку они предпочитают более холодные воды – утверждает студентка. – Теперь мы пытаемся выяснить, что привело акулу-людоеда в эти края".

На кадрах видно, как около десяти дайверов в ужасе плывут в разные стороны при виде огромной акулы-людоеда. В результате хищник уплыл, никто из людей не пострадал.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

По словам американского эксперта по акулам Грегори Скомала, белые акулы все же обитают в тропических водах, несмотря на их редкое появление у побережья Индонезии.

Ранее был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. Также "Сегодня" показывали видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы.

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