Стюардесса и бортпроводник "спелись" на борту самолета: видео

Авиакомпания поделилась роликом в своих социальных сетях

Бортпроводники Air New Zealand спели для пассажиров в самолете Фото: Depositphotos

Стюардесса авиакомпании Air New Zealand по имени Сесилия перед взлетом лайнера неожиданно воспользовалась внутренней связью, чтобы спеть песню. Девушка исполнила композицию Simon & Garfunkel – Cecilia 1970 года – и, как оказалось, запустила целый флешмоб.

Авиакомпания поделилась роликом с поющей стюардессой в своих социальных сетях. На записи можно увидеть реакцию пассажиров самолета: люди аплодируют, смеются и подпевают. Это видео стало очень популярным в Сети – собрало тысячи просмотров и восхищенных комментариев юзеров.

"Мы летели с Сесилией в прошлые выходные. Отличный вокал, ха-ха! Мне понравилась, ха-ха, веселящая атмосфера нашего маленького самолета, она молодец, ха-ха! Сесилия! Ты сделала нашу поездку веселой", – написал один из пассажиров.

Смотрите видео: отец стюардессы купил билеты на все ее рейсы

Читайте также: В сумочке у стюардессы нашли 500 граммов золота

Однако этим дело не закончилось. Вслед Сесильей запел еще один сотрудник авиакомпании. На официальной странице Air New Zealand в Facebook 28 января появилось новое видео под названием "Еще одна восходящая звезда". Там фигурирует бортпроводник, исполняющий песню Amazing Grace. Запись на момент публикации собрала почти 150 тыс. просмотров.

Ранее "Сегодня" писали, как стюардесса жестко подставила пару, которая занималась любовью в туалете. Кроме этого, мы рассказывали о бортпроводнице, играющей в прятки на борту самолета.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.