Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Стюардесса и бортпроводник "спелись" на борту самолета: видео

Авиакомпания поделилась роликом в своих социальных сетях

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:53
Бортпроводники Air New Zealand спели для пассажиров в самолете
Бортпроводники Air New Zealand спели для пассажиров в самолете
Фото: Depositphotos

Стюардесса авиакомпании Air New Zealand по имени Сесилия перед взлетом лайнера неожиданно воспользовалась внутренней связью, чтобы спеть песню. Девушка исполнила композицию Simon & Garfunkel – Cecilia 1970 года – и, как оказалось, запустила целый флешмоб.

Авиакомпания поделилась роликом с поющей стюардессой в своих социальных сетях. На записи можно увидеть реакцию пассажиров самолета: люди аплодируют, смеются и подпевают. Это видео стало очень популярным в Сети – собрало тысячи просмотров и восхищенных комментариев юзеров.

"Мы летели с Сесилией в прошлые выходные. Отличный вокал, ха-ха! Мне понравилась, ха-ха, веселящая атмосфера нашего маленького самолета, она молодец, ха-ха! Сесилия! Ты сделала нашу поездку веселой", – написал один из пассажиров.

Читайте также:
Не знали правил: стюардесса выгнала из самолета пару богачей

Смотрите видео: отец стюардессы купил билеты на все ее рейсы

Читайте также:
В сумочке у стюардессы нашли 500 граммов золота

Однако этим дело не закончилось. Вслед Сесильей запел еще один сотрудник авиакомпании. На официальной странице Air New Zealand в Facebook 28 января появилось новое видео под названием "Еще одна восходящая звезда". Там фигурирует бортпроводник, исполняющий песню Amazing Grace. Запись на момент публикации собрала почти 150 тыс. просмотров.

Ранее "Сегодня" писали, как стюардесса жестко подставила пару, которая занималась любовью в туалете. Кроме этого, мы рассказывали о бортпроводнице, играющей в прятки на борту самолета.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
На борту самолета американской авиакомпании подрались пилот и стюардесса (видео) Нельзя пить кофе и чай в самолете: стюардесса объяснила почему "Инструктаж" выпившей стюардессы напугал пассажиров: видео Нарушил правило: мужчине пожизненно запретили летать на самолете
видео курьез песня прикол стюардесса бортпроводник
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Простые ленивые голубцы с капустой и фаршем
Простые ленивые голубцы с капустой и фаршем
Салат Граф - серьезный конкурент
Салат Граф - серьезный конкурент "селедке под шубой"
Как убрать лишнюю соль из любого супа
Как убрать лишнюю соль из любого супа
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 06:03Fun

День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать

Вчера, 17:49Fun

Парень купил телевизор и нашел внутри кассету: увиденное повергло его в шок

Вчера, 16:00Food

Дорада: польза для здоровья и рецепты вкусных блюд

Вчера, 15:59Fun

Впервые в медицине: девушка с волосами в необычном месте удивила врачей, фото

Вчера, 13:47Fun

Калигула, Юлий Цезарь и Мона Лиза: на фото показали, как они могли бы выглядеть

Вчера, 12:27Шоу-бизнес

Елена Зеленская отмечает день рождения: интересные факты о первой леди Украины

Вчера, 10:01Food

Цикорий: польза и вред для здоровья

5 февраляFun

Сретение Господне у восточных христиан 2020: дата, традиции, приметы

5 февраляFun

В украинском учебнике по географии за шестой класс нашли вымышленную карту, фото

5 февраляTravel

Путешественник вернулся из Китая и рассказал правду о коронавирусе

5 февраляFood

Фейхоа: польза и вред экзотического фрукта для здоровья

5 февраляАфиша

Любовь на все времена: список фильмов ко Дню святого Валентина

5 февраляFun

Девушка ради свадьбы с любимым поправится до 270 кг: фото

4 февраляFun

Бабуин украл львенка: сцену из "Короля Льва" увидели в реальной жизни, фото и видео

4 февраляШоу-бизнес

Королева Елизавета II демонстративно поддержала своего внука Гарри и Меган Маркл: фото

4 февраляFun

4 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Новости партнеров

Имена женщин, которые становятся плохими женами
Имена женщин, которые становятся плохими женами
Очаровательная Анжелика: блондинка в рубрике
Очаровательная Анжелика: блондинка в рубрике "велосипедистка дня"
Оладьи на кефире без дрожжей пышные
Оладьи на кефире без дрожжей пышные
Вкусный салат, прост в изготовлении, яркий и красочный
Вкусный салат, прост в изготовлении, яркий и красочный
Как вкусно засолить сало, чтобы
Как вкусно засолить сало, чтобы "таяло" во рту
Какие тренды выйдут из моды в 2020 году
Какие тренды выйдут из моды в 2020 году
И под шапкой красиво: 5 модных причесок этой зимы
И под шапкой красиво: 5 модных причесок этой зимы
Опубліковано знімки уражених коронавірусом легенів
Опубліковано знімки уражених коронавірусом легенів