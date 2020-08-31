Стюардесса перевернулась вверх ногами на борту самолета и попала на видео

Для реализации трюка бортпроводнице потребовалось примерно 20 попыток

35-летняя бортпроводница Линдси О'Брайен из США показала пассажирам и членам экипажа невероятный трюк. Женщина перевернулась вверх ногами, чтобы закрыть полки для багажа на борту авиалайнера. Произошедшее попало на видео, запись опубликовал таблоид Daily Mail.

На обнародованных кадрах показано, как бортпроводница авиакомпании с хорошей акробатической подготовкой стает в проходе между рядами кресел, опирается руками на подлокотники, переворачивается вверх и закрывает ногами верхние багажные полки.

"Мне хотелось узнать, смогу ли я выполнить этот трюк. Ведь раньше я занималась йогой, а в детстве была чирлидером, поэтому у меня довольно крепкое телосложение", – рассказывает стюардесса. Она отметила, что для реализации задуманного ей потребовалось примерно 20 попыток.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали о бортпроводнице с отличным чувством юмора, которая удачно пошутила над спящим пассажиром и развеселила присутствующих в самолете путешественников.

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Кроме этого, мы рассказывали о бортпроводнице, играющей в прятки на борту самолета.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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