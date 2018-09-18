Стюардессу выгнали с работы из-за желавшего свадьбы жениха

Девушку вызвали на ковер к начальству

Неприятный случай произошел в Китае – женщину уволили с работы после того, как ее жених сделал предложение руки и сердца.

Дело в том, что бойфренд сделал стюардессе предложение во время полета. Девушка согласилась и влюбленной паре аплодировал весь пассажирский салон. Впрочем, когда в компанию (владельца авиалайнера) пришла информация о событии, стюардессу вызвали на ковер к начальству. И заявили, что самолет – это не место для развлечений. Пожелавшие семейного счастья и уволили с работы.

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Напомним, девушка после необычного признания ушла к брату будущего жениха. Кроме этого, мы сообщали, что состоялась "самая необычная свадьба в мире": в платье невесты на похоронах. На Филиппинах убитая горем девушка вышла замуж за своего мертвого возлюбленного. "Церемония" прошла в городе Кауаян, провинция Исабела. 19-летняя филиппинка Зарин пришла на похороны своего возлюбленного Джейка Энтони Макадангданга в платье невесты.

Кроме этого, мы опубликовали для вас самые неудачные свадебные фото.