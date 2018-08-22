Судьи аплодировали стоя: украинцы "порвали" зал на талант-шоу в США (видео)

Видео выступления украинского проекта Front Pictures появилось в сети

Украинцы «порвали» зал на американском талант-шоу. Фото: скриншот/America's Got Talent

Проект известного хореографа Константина Томильченко Front Pictures поразил судей шоу "Америка имеет талант" в прямом эфире. Раньше украинцы с успехом прошли первый этап конкурса, получив единогласное "да" от всех жюри.

На этот раз в своем выступлении Томильченко с командой объединили сложную хореографию, технологии и графику, которая светилась в темноте. Их номер настолько поразил судей шоу, что те не смогли усидеть на месте и поднялись из своих кресел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Украинские танцоры порвали американское шоу талантов своим ярким выступлением в темноте

Видео выступления сейчас стремительно набирает просмотры, а пользователи в комментариях призывают голосовать за команду и в следующих турах.

Напомним, ранее мы писали, как детский дуэт из Украины покорил США. Маленькие воздушные гимнасты из Харькова Катя Бусканадзе и Никита Бычков выступили с потрясающим номером на американском телешоу Little Big Shots. В этом проекте участвуют дети с уникальными талантами со всего мира.

Видео выступления украинского проекта Front Pictures на шоу "Америка имеет талант":