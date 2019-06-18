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Суеверная подруга-советчица сделала женщину миллионершей

Жительница американского города Канзас-Сити выиграла 100 тысяч долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:45
Американка выиграла 100 тысяч долларов в лотерею
Американка выиграла 100 тысяч долларов в лотерею
Фото: Depositphotos

Играющая в моментальную лотерею американка Кейтлин Поплин из города Канзас-Сити, штат Миссури, благодаря суеверной подруге-советчице купила счастливый билет и выиграла 100 тысяч долларов. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Смотрите видео: роковые миллионы на лотереях

Победительница лотереи рассказывает, что обычно она выбирает моментальную лотерею не дороже одного-двух долларов за билет. Однако в этот раз женщина решила прислушаться к совету подруги, которая попросила купить один трехдолларовый, увидев на нем любимое число.

"Я сказала подруге посмотреть, чтобы убедиться, что не чокнулась, и все сделала верно. Она сказала: "Ага, выигрыш есть!"" – делится впечатлениями Кейтлин Поплин. 

Всего за неделю до покупки лотерейного билета американка попала в аварию и разбила автомобиль. И теперь женщина счастлива, что выигрыш поможет решить эту проблему.

Ранее "Сегодня" писали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре. Кроме этого, мы рассказывали о Джеффи Хайнинге из американского города Гаррисон, который достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.

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