Суккот-2018: что нельзя делать в праздник

Есть ряд строгих запретов и ограничений

Суккот-2018. Фото: depositphotos

Иудейский праздник Суккот или "Праздник Кущей" начинается на 15-й день нового года по еврейскому календарю. В 2018 году он выпал на 23 сентября и продлится в течение семи дней, до 30 сентября.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой праздник отмечают украинцы 23-30 сентября 2018 года и как лучше всего провести это время, что нужно сделать, а что нельзя.

Установлен Суккот в память о шалашах, в которых жили израильтяне в пустыне после исхода из Египта. Первый, второй и восьмой дни Суккота являются праздничными. В канун праздника устраивают специальные базары, на которых продают растения для постройки и украшения сукки. А также особые ветви растений для проведения ритуалов.

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В Суккот проводят ритуал "вознесение лулава". Лулав – это набор из четырех растений, который символизирует еврейский народ. Как и растения в букете, все люди разные, но Бог соединил их воедино, чтобы они помогали друг другу.

Что нельзя и что принято делать в Суккот

Особенно строгими во время Суккота считаются первый и седьмой день. Запрещается любая работа, также сквернословие, ссоры и подобные проявления.

Суккот принято проводить в специальных строениях, называемых сукке. Это шалаши сооружаются из дерева, хранящегося годами и используемого исключительно для этой цели.

Сукке должен быть построен так, чтобы из него было видно звезды и небо. В нем запрещено мусорить и должен быть порядок.

В сукке женщины накрывают стол, блюда которого приготовлены из продуктов нового урожая.

Напомним, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.