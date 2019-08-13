Сумасшедший тренд: в продаже появились прозрачные шорты

Стоимость новинки, выпущенной ограниченным тиражом, составляет 680 гривен

Maverick Swimwear продают водонепроницаемые пляжные шорты Фото: Depositphotos

В продаже появилась новая модель водонепроницаемых пляжных шортов Maverick Swimwear из прозрачного материала. По словам стилистов, они рассчитаны как на ношение с плавками, так и на голое тело.

Созданы шорты из прозрачного полиэстера и украшены неоновыми линиями, которые светятся в темноте. Стоимость новинки, выпущенной ограниченным тиражом, составляет 22,42 фунта (около 680 гривен), пишет таблоид The Mirror.

Шорты от Maverick Swimwear Фото: maverickswimwear.com Шорты от Maverick Swimwear Фото: maverickswimwear.com Шорты от Maverick Swimwear Фото: maverickswimwear.com Шорты от Maverick Swimwear Фото: maverickswimwear.com Шорты от Maverick Swimwear Фото: maverickswimwear.com Шорты от Maverick Swimwear Фото: maverickswimwear.com Шорты от Maverick Swimwear Фото: maverickswimwear.com Шорты от Maverick Swimwear Фото: maverickswimwear.com Шорты от Maverick Swimwear Фото: maverickswimwear.com 1/9

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Однако пользователи сети раскритиковали шорты. Многие посчитали новинку безвкусной и диковатой. "Зачем… Просто зачем?" – написал один из пользователей. "Я просто буду использовать вместо них прозрачную сумку. Тот же эффект, только за пять пенсов!" – высказался другой. "Боже, какая гадость!" – прокомментировал шорты третий.

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