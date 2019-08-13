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Сумасшедший тренд: в продаже появились прозрачные шорты

Стоимость новинки, выпущенной ограниченным тиражом, составляет 680 гривен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:58
Maverick Swimwear продают водонепроницаемые пляжные шорты
Maverick Swimwear продают водонепроницаемые пляжные шорты
Фото: Depositphotos

В продаже появилась новая модель водонепроницаемых пляжных шортов Maverick Swimwear из прозрачного материала. По словам стилистов, они рассчитаны как на ношение с плавками, так и на голое тело. 

Созданы шорты из прозрачного полиэстера и украшены неоновыми линиями, которые светятся в темноте. Стоимость новинки, выпущенной ограниченным тиражом, составляет 22,42 фунта (около 680 гривен), пишет таблоид The Mirror.

Шорты от Maverick Swimwear
Фото: maverickswimwear.com
Шорты от Maverick Swimwear
Фото: maverickswimwear.com
Шорты от Maverick Swimwear
Фото: maverickswimwear.com
Шорты от Maverick Swimwear
Фото: maverickswimwear.com
Шорты от Maverick Swimwear
Фото: maverickswimwear.com
Шорты от Maverick Swimwear
Фото: maverickswimwear.com
Шорты от Maverick Swimwear
Фото: maverickswimwear.com
Шорты от Maverick Swimwear
Фото: maverickswimwear.com
Шорты от Maverick Swimwear
Фото: maverickswimwear.com
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Смотрите видео: появился новый тренд – веганская одежда

Однако пользователи сети раскритиковали шорты. Многие посчитали новинку безвкусной и диковатой. "Зачем… Просто зачем?" – написал один из пользователей. "Я просто буду использовать вместо них прозрачную сумку. Тот же эффект, только за пять пенсов!" – высказался другой. "Боже, какая гадость!" – прокомментировал шорты третий.

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Напомним, ранее в сети появились фото странного купальника-полотенца от эпатажного дизайнер из Нью-Йорка (США) Арии МакМанус. Кроме этого, мы рассказывали, как модные блогеры примеряют бикини, вырез которого располагается не сверху, а снизу

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