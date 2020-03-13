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Супруги счастливо прожили вместе 60 лет и умерли от коронавируса в один день

Супруги умерли 10 марта, жена – в 9:15, а муж – в 11:00

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:14

82-летняя Севера Белотти и ее 86-летний муж Луиджи Каррара из итальянского города Альбино (северная провинция Бергамо) счастливо прожили вместе 60 лет и умерли от коронавируса SARS-CoV-2 в один день с разницей в два часа.

Их сын Лука не смог увидеть родителей перед смертью из-за карантина. Более недели у Северы и Луиджи держалась высокая температура, но они оставались дома, затем пожилую пару доставили в больницу. Супруги умерли во вторник, 10 марта, жена – в 9:15, а муж – в 11:00.

82-летняя Севера Белотти и ее 86-летний муж Луиджи Каррара
82-летняя Севера Белотти и ее 86-летний муж Луиджи Каррара
Фото: bergamo.corriere.it

"Твои близкие остаются одни, и ты даже не можешь попрощаться, обнять их, попытаться утешить", – рассказал Лука в интервью изданию Corriere Della Sera. Сейчас мужчина помещен в карантин с женой и двумя детьми.

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По последним данным, по всему миру коронавирусом заразилось более 130 тысяч человек. Более 4,7 тысячи скончались, а 68,6 тысячи – вылечились. В Италии число заразившихся составляет 12,4 тысячи человек. В первой восьмерке по числу заболевших находятся четыре европейские страны: Италия, Франция, Испания и Германия. В Украине официально подтвердили три случая инфицирования коронавирусом.

Смотрите видео: что следует знать о коронавирусе и как обезопасить себя и близких от болезни

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Коронавирус – возбудитель заболевания, которое передается воздушно-капельным путем от инфицированного человека или животного. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый – в городе Ухане.

Напомним, шутка парня о коронавирусе спровоцировала панику в самолете. Кроме этого, "Сегодня" писали о женщине, которая раскрыла необычную стратегию спасения от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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