Супруги создают модные образы благодаря забытым в прачечной вещам: фото

Пенсионеры из Тайваня подбирают для себя очень необычные и стильные вещи

Почти 100 тысяч подписчиков в Instagram собрали 83-летний Ванджи и его 84-летняя супруга Шо-Эр из Тайваня. Пара показывает невероятные образы, используя вещи и аксессуары, которые клиенты забыли в их прачечной.

Аккаунт в социальной Сети для пенсионеров завел внук. Он хотел донести, что "возраст – не помеха для веселья, а старая одежда может выглядеть модно".

К слову, Ванджи и Шо-Эр владеют небольшой прачечной уже более 10 лет. За это время там скопилось огромное количество забытой одежды. Супруги решили пустить этот "реквизит" в ход и начали подбирать для себя очень необычные и стильные образы.

Тайванцы даже не знали, что такое Instagram, и очень удивились, что за ними следят тысячи людей со всего мира.

83-летний Ванджи и его 84-летняя супруга Шо-Эр Фото: instagram.com/wantshowasyoung 83-летний Ванджи и его 84-летняя супруга Шо-Эр Фото: instagram.com/wantshowasyoung 83-летний Ванджи и его 84-летняя супруга Шо-Эр Фото: instagram.com/wantshowasyoung 83-летний Ванджи и его 84-летняя супруга Шо-Эр Фото: instagram.com/wantshowasyoung 83-летний Ванджи и его 84-летняя супруга Шо-Эр Фото: instagram.com/wantshowasyoung 83-летний Ванджи и его 84-летняя супруга Шо-Эр Фото: instagram.com/wantshowasyoung 83-летний Ванджи и его 84-летняя супруга Шо-Эр Фото: instagram.com/wantshowasyoung 83-летний Ванджи и его 84-летняя супруга Шо-Эр Фото: instagram.com/wantshowasyoung 83-летний Ванджи и его 84-летняя супруга Шо-Эр Фото: instagram.com/wantshowasyoung 83-летний Ванджи и его 84-летняя супруга Шо-Эр Фото: instagram.com/wantshowasyoung 83-летний Ванджи и его 84-летняя супруга Шо-Эр Фото: instagram.com/wantshowasyoung 1/11

Ранее "Сегодня" писали о еще одном интересном проекте. Итальянец по имени Анджело завел в Instagram-страничку, где выкладывает фотографии пожилых жительниц модной столицы мира – Милана. Парень рассказывает, что несколько лет назад он приехал в этот город из глухой провинции. И его сразу же удивили бабушки в ярких нарядах, очках и с экстравагантным цветом волос.

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