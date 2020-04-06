Супруги уронили камеру в море, а спустя полтора года их фото появились в Сети

Удивительная история произошла с британцами во время свадебного путешествия

Супружеская пара 34-летняя Кейси Вудс и 37-летний Саймон из британского Шропшира рассказали журналистам таблоида Daily Mail удивительную историю. Дело в том, что полтора года назад, во время свадебного путешествия в Доминиканской, они уронили в море и не смогли отыскать свою камеру – водонепроницаемый аппарат Hero 4 Go Pro. Но снимки, которые на нем хранились, на днях британцы увидели в Сети. (Доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть фото)

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Интересно, что спустя 18 месяцев после этого инцидента камеру на побережье неподалеку от курорта Пунта-Кана нашел другой британец, 36-летний Райан Фрайдей-Суонн, занимавшийся сноркелингом. "Я не могла в это поверить. Друг прислал мне ссылку на пост с нашими фотографиями. И я подумала, что это просто не может быть правдой. Потрясающе!" – рассказала Вудс.

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Райан тщательно просушил и почистил устройство, а затем разместил сохранившиеся на нем снимки в сетевом сообществе Facebook Lost Box, помогающем вернуть потерянные вещи владельцам. С авторами фото удалось установить связь спустя всего сутки после публикации.

Кейси Вудс и ее муж Саймон уронили камеру в море Фото: facebook.com/thelostbox Кейси Вудс и ее муж Саймон уронили камеру в море Фото: facebook.com/thelostbox Кейси Вудс и ее муж Саймон уронили камеру в море Фото: facebook.com/thelostbox Кейси Вудс и ее муж Саймон уронили камеру в море Фото: facebook.com/thelostbox 1/4

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