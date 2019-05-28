Свадьба без жениха: 38-летняя женщина устроила эпатажную церемонию

Вместо кольца "невеста" решила набить татуировку, символизирующую независимость

Бразильянка вышла замуж за саму себя Фото: Depositphotos

В городе Белу-Оризонти на востоке Бразилии 26 мая прошла необычная свадебная церемония без жениха. 38-летняя Жуссара Дутра Коту стала первой в стране женщиной, которая вышла замуж за саму себя. Вместо кольца "невеста" решила набить татуировку, символизирующую независимость, пишет Rio Times.

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К алтарю женщину повела ее 21-летняя дочь, а саму церемонию провела подруга. Коту заявила, что уже после свадьбы будет открыта к новым отношениям с другими людьми.

"Многие женщины мечтают выйти замуж облаченными в белое платье. "Сологамная" свадьба предоставляет подобную возможность, и женщина не нуждается для этого в партнере. Любовь к себе – самая искренняя любовь", – рассказывает невеста.

Смотрите видео: 38-летняя Жуссара Дутра Коту вышла замуж за саму себя

Местные СМИ пишут, что подобная регистрация браков в Бразилии официально еще не проводится.

Напомним, ранее 27-летний парень женился на любимой за два дня до смерти. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали о "самой необычной свадьбе в мире". Также мы опубликовали самые неудачные свадебные фото.

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