Свадьба накрылась: отец жениха взасос поцеловал невесту (видео)

Праздник двух семей из города округа Яньчэн, Китай, был омрачен дракой. Порыв страсти, подогреваемый алкоголем, раз и навсегда испортил отношения между двумя кланами, сообщает Life.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что девушка неожиданно отказалась от свадьбы и сбежала: появилось видео.

На видео попал момент, когда свекр ведет невесту на сцену с микрофоном в руках, чтобы поздравить молодых. Девушка чувствует себя некомфортно в объятиях настойчивого и пьяного родственника, но худшее – впереди.

В неожиданном порыве отец жениха прижимает девушку к себе и страстно целует ее. Она тщетно пытается вырваться из неожиданной ловушки, когда родственники, снося цветочные декорации и арки, бросаются на помощь новобрачной.

Видеоролик стал вирусным в Китае и за его пределами. Однако родственники новобрачных активно призывают пользователей китайских соцсетей оставить их семьи в покое. Они уверяют, что никогда не искали славы, тем более дурной. Отец жениха принес публичные извинения и раскаяние в своём пьяном поступке.

Напомним, женщина устроила "самую необычную свадьбу в Ирландии".

Ирландка Аманда Тиг обручилась с призраком пирата по имени Джек, который жил в 18-м веке, пишет Metro. 45-летняя женщина отметила, что ее избранник может включать и выключать свет, а также двигать предметы

Кроме этого, мы писали, что 27-летний парень женился на любимой за два дня до смерти.

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