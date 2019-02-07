Свекровь надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту

Наряд будущей родственницы шокировал девушку

Свекровь шокировала невесту на свадьбе Фото: pixabay

Невеста, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала про неподобающее платье свекрови, которое та подобрала на свадьбу. Девушка разместила в Facebook снимок платья свекрови и спросила у пользователей сети, "не настолько ли это ужасно", как кажется ей. "Пожалуйста, скажите мне, что это правда полный кошмар, и я не делаю из мухи слона из-за слишком белого платья", – добавила она в комментариях.

Платье свекрови Фото: Facebook

По словам девушки, свекровь пришла в ярость, когда она с возлюбленным попыталась подобрать женщине наряд для свадьбы подходящего цвета. Они предложили на выбор пять различных цветов, стараясь отнестись к подбору одежды позитивно. Позднее невеста получила от свекрови сообщение. Та заявила, что самостоятельно купила платье, и отказалась показывать его дизайн.

Невеста увидела платье случайно, когда младшая сестра жениха сделала в нем фотографию, пишет The Mirror. На кадре было элегантное платье со шлейфом светлых тонов и еле заметным цветочным принтом. "Такое ощущение, что я вас всех позорю, и поэтому кто-то должен выбирать мне платье, будто я ребенок", – написала свекровь.

Пользователи сети в комментариях под постом в Facebook советуют девушке держаться подальше от такой родственницы.

Напомним, девушка неожиданно отказалась от свадьбы и сбежала: появилось видео. Кроме этого, мы писали, что 27-летний парень женился на любимой за два дня до смерти.

Смотрите видео: свадебный переполох - свадьба по-французски

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram