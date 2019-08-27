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Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото

Презент матери жениха вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:42
Подарок молодоженом на свадьбу вызвал споры в сети
Подарок молодоженом на свадьбу вызвал споры в сети
Фото: Depositphotos

Пользователей сети рассмешила фотография оригинального подарка свекрови на свадьбу молодоженом. Снимок появился на днях в Instagram-аккаунте @awkwardfamilyphotos и сразу же стал вирусным, собрав десятки тысяч лайков и сотни комментариев.

INSTAGRAM

"Моя свекровь посчитала хорошей идеей сделать медаль с изображением этого прекрасного момента", – подписали пост администраторы аккаунта. На левом снимке коллажа мужчина стоит на колене перед девушкой и держит в правой руке помолвочное кольцо. На медали очертание левой руки мужчины напомнил юзерам половой орган.

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"Непристойное предложение", "Я бы точно сказала "да"", "Не могу перестать смеяться", "Иронично, но эта скульптура символизирует и медовый месяц пары", – написали комментаторы под фотографией.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как молодая мать по имени Кейт Кирвен (Kate Kirven) из Великобритании испекла шестилетнему сыну праздничный торт на день рождения и напоролась на стену непонимания, когда фото десерта попало в социальные сети. Кроме того, мы опубликовали забавные фото небоскреба "пошлой формы".

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Источник: Сегодня
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