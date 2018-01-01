Священник на видео "выстирал" ребенка во время крещения: "Все раскрыли рты от ужаса"

Родители младенца тоже были шокированы происходящим

Крещение. Фото: pravoslavie.fm

В одной из церквей на Кипре произошел неприятный инцидент: священнослужитель во время крещения ребенка не рассчитал силу и перестарался, окуная младенца в купель. В интернете этот религиозный ритуал сравнили со стиркой белья.

Стоявшие рядом дети даже раскрыли рты от ужаса, да и сами родители были шокированы увиденным. Остались возмущенными и пользователи сети, которые осудили епископа.

Большинство из них видели, как проводятся обряды крещения, но чтобы с такой силой и жестокостью детей опускали в купель – впервые.

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"Постирал малого, как белье в тазике", "Омг, это самое жестокое крещение, которое я когда-либо видел!", "Надеюсь, этот ребенок остался жив после такого", "Ну, покрестил с размахом, у нас так любят", "Не пожалел воды", "Матерь Божья, что это такое?", "Теперь я видел все", – пишут пользователи сети.

Напомним, как правильно окунаться в прорубь.

Когда человек окунается в ледяную прорубь, его организм начинает стремительно "отдавать" тепло, выработка которого увеличивается в целых 10 раз.

Первыми холодовый удар принимают на себя капилляры кожи. Они резко сужаются, из-за чего увеличивается приток крови к жизненно важным органам — в частности сердцу.