Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Священник на видео "выстирал" ребенка во время крещения: "Все раскрыли рты от ужаса"

Родители младенца тоже были шокированы происходящим

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:25
Крещение. Фото: pravoslavie.fm
Крещение. Фото: pravoslavie.fm

В одной из церквей на Кипре произошел неприятный инцидент: священнослужитель во время крещения ребенка не рассчитал силу и перестарался, окуная младенца в купель. В интернете этот религиозный ритуал сравнили со стиркой белья.

Стоявшие рядом дети даже раскрыли рты от ужаса, да и сами родители были шокированы увиденным. Остались возмущенными и пользователи сети, которые осудили епископа.

Большинство из них видели, как проводятся обряды крещения, но чтобы с такой силой и жестокостью детей опускали в купель – впервые.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крещение-2018: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

"Постирал малого, как белье в тазике", "Омг, это самое жестокое крещение, которое я когда-либо видел!", "Надеюсь, этот ребенок остался жив после такого", "Ну, покрестил с размахом, у нас так любят", "Не пожалел воды", "Матерь Божья, что это такое?", "Теперь я видел все", – пишут пользователи сети.

Напомним, как правильно окунаться в прорубь

Когда человек окунается в ледяную прорубь, его организм начинает стремительно "отдавать" тепло, выработка которого увеличивается в целых 10 раз.

Первыми холодовый удар принимают на себя капилляры кожи. Они резко сужаются, из-за чего увеличивается приток крови к жизненно важным органам — в частности сердцу.

Еще несколько материалов по теме:
Похищение младенца в Умани: женщина объяснила, зачем украла ребенка подруги Желающий стать отцом врач тайно оплодотворил бесплодную пациентку
видео Кипр ребенок курьез Крещение младенец инцидент
Источник: LIVE

Новости партнеров

Новости партнеров