"Сын Кончиты": парень сделал себе "идеальное фото" для выпускного альбома

Парню всегда не нравился свой цвет волос и состояние кожи

Кевин Кодра. Фото: instagram.com/kevikodra

"Сыном Кончиты Вурст" назвали пользователи сети 18-летнего выпускника канадской школы, макияж которого стал поводом для обсуждений и критики. Парень по имени Кевин Кодра поделился в социальных сетях фотографией, сделанной для выпускного альбома. Снимок стал вирусным и принес Кодре более 20 тысяч новых подписчиков в Instagram.

Кевин Кодра. Фото: instagram.com/kevikodra Кевин Кодра. Фото: instagram.com/kevikodra Кевин Кодра. Фото: instagram.com/kevikodra Кевин Кодра. Фото: instagram.com/kevikodra Кевин Кодра. Фото: instagram.com/kevikodra Кевин Кодра. Фото: instagram.com/kevikodra 1/6

Старшеклассник говорит, что обычно его школьные снимки были неидеальными. На них у него был плохой цвет волос и плохая кожа. Однако в этот раз Кодра хотел "лучший снимок в жизни", поэтому он не спал до четырех часов утра, чтобы все было идеально. Однако Кодра честно признался, что помимо работы с мэйкапом, отлично владеет редакторами фотографий.

Напомним, девушка приехала на выпускной в гробу: "Это мой выбор".

В американском городе Америкус, штат Джорджия, старшеклассница приехала на выпускной в гробу.

Перед началом бала к школе подъехал катафалк, из которого при скоплении людей вытащили гроб. Внутри, к удивлению собравшихся, лежала их одноклассница Александреа Кларк – живая и очень довольная.

Таким образом девушка, два года проработавшая в местном похоронном бюро, решила отдать должное своему карьерному выбору.

Но это уже не первый подобный случай. В прошлом году 17-летняя жительница американского штата Нью-Джерси также приехала на выпускной бал в своей школе на катафалке в гробу.

Ранее также сообщалось, что американец вместо девушки привел на выпускной кошку.

Фото выпускника и его спутницы было опубликовано на сайте Imgur. Сейчас оно собрало уже почти 800 тысяч просмотров.