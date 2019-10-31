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Таможенники показали фото духов, которые нельзя брать в ручной клади

Аромат Spicebomb в необычном флаконе представляет собой черную непрозрачную бутылку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:02
Назван запрещенный к провозу в ручной клади аромат духов
Назван запрещенный к провозу в ручной клади аромат духов
Фото: Depositphotos

Сотрудники аэропорта Лондон-Сити (Великобритания) предупредили, что любые духи, имеющие форму оружия, могут быть изъяты при досмотре личных вещей пассажиров. Так, например, запрещено провозить через таможенную границу в ручной клади аромат Spicebomb бренда Victor & Rolf, поскольку духи хранятся в флаконе в форме гранаты. Об этом пишет издание Express.

Аромат Spicebomb бренда Victor & Rolf
Аромат Spicebomb бренда Victor & Rolf
Фото: amazon.in

Аромат Spicebomb представляет собой черную непрозрачную бутылку, полностью повторяющую форму гранаты с опоясывающим ее золотистым логотипом бренда. Эти духи запрещено хранить в ручной клади, однако другие парфюмы Victor & Rolf из той же линейки, разлитые в прозрачные стеклянные флаконы, перевозить разрешается.

Смотрите видео: МАУ ужесточили требования к багажу

Ранее в Лондон-Сити произошел курьезный инцидент с одним из пассажиров: мужчина собирался вылететь из Эдинбурга в Лондон. Указанные духи лежали в его чемодане, и таможенники подумали, что он – террорист.

Напомним, как перевезти в ручной клади много вещей, соблюдая правила авиакомпаний и не тратя деньги на оплату багажа, рассказали опытные путешественники экспертам сервиса по продаже билетов Aviasales. Кроме этого, мы рассказывали о туристке, которая нашла "гениальный способ" не платить за багаж в самолете.

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