Танцующая матка появилась на российском ТВ и "взорвала" сеть
Запись эфира доступна на сайте Первого канала
Актриса в костюме матки появилась в эфире российской программы Елены Малышевой "Жить здорово!". Запись эфира доступна на сайте Первого канала.
В студии присутствовали Малышева, приглашенные гости и пародийная актриса Светлана Галка, переодетая в костюм матки. Она спела об устройстве женской половой системы и методах контрацепции. В Twitter зрители предположили, что подобные выступления намекают на "помешательство" ведущей.
INSTAGRAM (@lolitamilyavskaya)
"Ну у них вообще передача веселая, там круглый год маскарад. А гости, что они там только не делают", "Не нормально это", "Безобразие", "Какой кошмар, а ведь нашли артиста, написали стихи, положили на музыку, сшили костюм. Жуть", "Вспомнишь образованную интеллигентную Юлию Белянчикову из программы "Здоровье" при СССР, и горючие слезы потоком", – пишут юзеры.
Напомним, в российском "Поле чудес" зрители набросились на бесплатную еду. Кроме этого, мы писали, что российский ведущий выругался матом в эфире "Первого канала".
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