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Танцующая матка появилась на российском ТВ и "взорвала" сеть

Запись эфира доступна на сайте Первого канала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:02
Танцующая матка смутила зрителей российского канала Фото: скриншот / YouTube
Танцующая матка смутила зрителей российского канала
Фото: скриншот / YouTube

Актриса в костюме матки появилась в эфире российской программы Елены Малышевой "Жить здорово!". Запись эфира доступна на сайте Первого канала.

В студии присутствовали Малышева, приглашенные гости и пародийная актриса Светлана Галка, переодетая в костюм матки. Она спела об устройстве женской половой системы и методах контрацепции. В Twitter зрители предположили, что подобные выступления намекают на "помешательство" ведущей.
 

INSTAGRAM (@lolitamilyavskaya)

 

"Ну у них вообще передача веселая, там круглый год маскарад. А гости, что они там только не делают", "Не нормально это", "Безобразие", "Какой кошмар, а ведь нашли артиста, написали стихи, положили на музыку, сшили костюм. Жуть", "Вспомнишь образованную интеллигентную Юлию Белянчикову из программы "Здоровье" при СССР, и горючие слезы потоком", – пишут юзеры.

Напомним, в российском "Поле чудес" зрители набросились на бесплатную еду. Кроме этого, мы писали, что российский ведущий выругался матом в эфире "Первого канала".

Смотрите видео, как мужчина "зажал" ягодицы ведущей в прямом эфире

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