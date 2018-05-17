Тайные страницы из дневника Анны Франк слили в сеть – она писала о сексе

Девушка пыталась уничтожить эту часть своих записей, но ученым удалось спасти текст

Анна Франк в дневник писала о сексе. Фото: из открытых источников

Ученые из Амстердама объявили, что смогли узнать содержание двух тайных страниц дневника Анны Франк.

В 2016 году во время плановой проверки состояния дневника исследователи решили использовать новые технологии и попытаться рассмотреть текст, заклеенный бумагой. Для этого страницы сфотографировали, подсветив сзади, а потом изображение обработали на компьютере. Вся работа заняла два года.

Оказалось, что на скрытых страницах дневника Анна Франк размышляла о сексе, а также пересказывала шутки, услышанные от взрослых. Подробности экспертного анализа ее дневника ученые опубликовали на сайте дома-музея Анны Франк в Амстердаме.

Всего на заклеенных страницах она написала четыре шутки и 33 строки с размышлениями о сексе и проституции. Еще пять фраз ней зачеркнуты. Записи датированы 28 сентября 1942 года; до этого момента Анна Франк и ее семья уже два месяца скрывались от нацистов.

Анна Франк писала о сексе, отвечая на вопросы, которые задавал ей воображаемый собеседник: о половой акт, менструацию и контрацепцию. Как отметили исследователи, такая форма ведения дневника помогла ей преодолеть дискомфорт. Половой акт Анна Франк описывает как "ритмичные движения" и добавляет: "мужчины считают эти действия очень приятными и страстно желают их. Женщины тоже, но меньше". Впрочем, девочка отмечает, что женщины могут заниматься сексом для удовольствия — и тогда используют контрацепцию.

Напомним, что Анна Франк завела дневник 12 июня 1942 года, в день своего 13-летия, и вела его в течение двух лет, пока ее семья скрывалась в задней части дома на набережной Амстердама. 4 августа 1944 года Франк с семьей арестовали и отправили в концентрационный лагерь Вестерборк, а затем в Освенцим. Осенью того же года Анну и ее старшую сестру Марго перевели в лагерь Берген-Бельзен, и там они умерли. Единственным родственником Анны Франк, который выжил, был ее отец; в 1947 году он опубликовал дневник дочери. Впоследствии книгу перевели на более чем 60 языков, она стала бестселлером.

Ранее сообщалось, что родственник Анны Франк передал музею архив семьи.

А в 2010 году умерла голландка, сохранившая дневник Анны Франк.