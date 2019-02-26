Тебе нужней: мать отказалась принять дорогой подарок от плачущего сына

Женщина была очень тронута, но решила не принимать презент

Мать не приняла подарок от сына ради его будущего Фото: Depositphotos

В китайском городе Тяньмэнь, провинция Хубэй, десятилетний школьник скопил денег на кольцо с бриллиантом для матери, но она отвергла его подарок, чтобы потратить сбережения на будущее сына, пишет Sora News 24.

Мальчик отложил 8,8 тысячи юаней (35 тысяч гривен) после китайского Нового года и присмотрел для матери кольцо за 8,1 тысячи юаней (32,5 тысячи гривен). Ребенок объяснил, что не хочет, чтобы его мать чувствовала себя хуже, чем родительницы его одноклассников, у которых есть кольца.

Женщина была очень тронута, но решила не принимать столь дорогой подарок. Чтобы не обижать сына отказом, она попросила его купить кольцо за 50,7 тысячи юаней (203,5 тысяч гривен), зная, что у него нет таких денег. Ребенок начал плакать, мать обняла его, погладила по голове и сказала: "Когда ты скопишь побольше денег, ты купишь маме вот это, хорошо?".

Напомним, солдат подарил невесте на свадьбу пачку денег и пожалел об этом. Кроме этого, мы писали, как сестра невесты сделала очень странный "подарок" на свадьбу.

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