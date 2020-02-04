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Теленок с необычной внешностью удивил Сеть: появились фото

Предположительно, животное родилось с полимерией – генетическим нарушением

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
В Австралии родился теленок с пятой ногой на спине
В Австралии родился теленок с пятой ногой на спине
Фото: Pixabay

В Facebook-группе One Day Closer to Rain австралийская фермерша Мелисса Калверсон обнародовала фотографии необычного теленка с пятой ногой на спине. Женщина утверждает, что помимо лишней конечности у новорожденного обнаружили небольшой нарост на голове. "Мы надеемся, что необычный теленок принесет нам удачу", – указала в описании к снимкам Калверсон.

Фото: facebook.com/melissa.culverson

В комментариях под постом пользователи Сети выяснили, что у животного полимерия – генетическое нарушение, которое приводит к развитию дополнительных конечностей, как правило, нефункциональных.

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"Видел нечто подобное несколько лет назад. Только животное было уже взрослым. Окружающие останавливались, чтобы взглянуть на него", – написал один из комментаторов. "Как интересно! Хорошо, что лишняя нога не сказалась на его здоровье. Чего только не происходит в мире!" – удивился второй.

Напомним, в китайской провинции Чунцин на свет появился теленок-мутант с шестью копытами. Сообщается, что при рождении вес животного составил 15 килограммов. Кроме этого, "Сегодня" ранее писали, как в Тихом океане выловили акулу-мутанта с зубами змеи.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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