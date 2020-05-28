Телеведущая в эфире повздорила с обезьяной: курьезное видео

Ни журналистка, ни животное в результате инцидента не пострадали

Обезьяна выгнала из студии египетскую телеведущую Лобну Асаль во время интервью. Журналистка и ее коллега Хуссам Хаддад разговаривали в студии с египетским актером Ибрагимом эль-Самманом. Мужчина привел с собой обезьяну, с которой накануне снимался в одном из проектов. Курьезный инцидент произошел в эфире телеканала Al Hayat.

На видео показано, что женщина держит обезьяну за поводок и играет с ней. В какой-то момент животное напало на ведущую. Удивленная Асаль закричала и попыталась отодвинуть от себя обезьяну, а в итоге убежала из студии.

Ни женщина, ни обезьяна не пострадали, сообщают представители телеканала Al Hayat. Позже ведущая даже погладила животное.

Смотрите видео, как мужчина "зажал" ягодицы ведущей в прямом эфире

Еще один курьезный инцидент произошел с ведущей новостей BBC Лиз Бикон, ее черное платье треснуло за несколько минут до прямого эфира, оставив на спине журналистки дырку. Однако женщине удавалось сохранять спокойствие на протяжении всей 30-минутной программы.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться