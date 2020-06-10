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Телеведущий не смог удержаться на ногах и упал в эфире: курьезное видео

Сегодня, 08:35

Журналист практически сразу встал и продолжил вести передачу

Пользователь Twitter по имени Джейми Болтон обратил внимание на курьезный фрагмент эфира британского кулинарного шоу Sunday Brunch ("Воскресный бранч"). Ведущий программы Тим Лавджой хотел призвать зрителей к позитиву. Мужчина начал радостно подпрыгивать, представляя себя и своего соведущего Саймона Риммера, но случайно поскользнулся и упал.

"Я даже не могу помочь тебе подняться", – сказал Риммер в ответ на падение коллеги, имея в виду необходимость соблюдать ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.

На обнародованной записи показано, как в начале выпуска Тим не может удержать равновесие, падает на пол и сразу же начинает смеяться. Во время курьезного инцидента Лавджой не пострадал. Он практически сразу встал на ноги и продолжил вести передачу. "Итак, сегодня утром в нашем шоу…" – продолжил он, а затем, не перестав смеяться сам, попросил гостей остановиться.

Смотрите видео: ведущая провела прямой эфир с огромным пауком на плече, не зная об этом


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Напомним, ранее британский путешественник, писатель и ведущий популярной программы "Выжить любой ценой" Беар Гриллс случайно оконфузился во время прямой трансляции в Instagram. Журналист снимал на видео свой прыжок в воду и появился на записи практически голым.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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