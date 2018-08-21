Телеведущий раскрыл возраст своего ребенка и поверг зрителей в шок

Мужчина выглядит слишком молодо, чтобы иметь такого взрослого ребенка

Телеведущий удивил зрителей. Фото: walesonline

Зрители программы Good Morning Britain ("Доброе утро, Британия") были шокированы признанием телеведущего Шона Флетчера о возрасте его дочери. Об этом сообщает The Liverpool Echo.

В эфире передачи 44-летний журналист вместе с коллегой обсуждали, в каком возрасте детей следует переставать возить в коляске. В этот момент Флетчер в шутку вспомнил о своем ребенке, который уже давно вырос. "Моей 20 лет, и иногда мне кажется, что ее до сих пор нужно катать в детской коляске", — заявил телеведущий.

Пользователи сети моментально отреагировали на высказывание Флетчера. Они отметили, что мужчина выглядит слишком молодо, чтобы иметь такого взрослого ребенка.

Напомним, монгольская ведущая "шустрым язычком" взорвала сеть. Ведущая новостей Монгольского национального телевидения Д. Одзаяа покорила сеть умением читать скороговорки в эфире и при этом выглядеть на все сто.

Также мы сообщали, что забавные ляпы журналистов собрали в одном видео. В ролике блогер собрал много десятков эпизодов нештатных ситуаций в прямом эфире: бой приглашенных в телевизионную студию гостей, пьяная ведущая новостей, корреспонденты-нахалы и забавные люди в кадре.