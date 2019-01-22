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Телеведущий рассмешил сеть забавной речью: курьезное видео

Запись эфира за несколько часов стала хитом интернета

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:52
Речь телеведущего рассмешила сеть Фото: depositphotos
Речь телеведущего рассмешила сеть
Фото: depositphotos

Пользователь популярного ресурса Reddit опубликовал запись, на которой можно услышать "забавную речь" казахского телеведущего. Журналист в кадре произносит скороговорки на родном языке для улучшения дикции. За несколько часов этот ролик набрал несколько десятков тысяч просмотров и сотни комментариев, а мужчина стал звездой интернета.

"Казахский язык звучит как дизельный двигатель, который пытаются завести при минус сорока градусах", – описал запись юзер, опубликовавший видео на Reddit.

В комментариях многие пользователи сети написали, что они сразу догадались, что мужчина тренируется перед выходом в прямой эфир. Некоторые юзеры даже попросили у носителей монгольского языка перевести смысл скороговорок на английский. Это сделал комментатор с ником Tengri_99, однако он добавил, что при переводе текст звучат глупо – это набор отдельных слов.

Напомним, монгольская ведущая "шустрым язычком" взорвала сеть. Ведущая новостей Монгольского национального телевидения Д. Одзаяа покорила сеть умением читать скороговорки в эфире и при этом выглядеть на все сто. 

Также мы сообщали, что забавные ляпы журналистов собрали в одном видео. В ролике блогер собрал много десятков эпизодов нештатных ситуаций в прямом эфире: бой приглашенных в телевизионную студию гостей, пьяная ведущая новостей, корреспонденты-нахалы и забавные люди в кадре.

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Источник: Сегодня
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