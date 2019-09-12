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Телеведущую осудили из-за слишком откровенного наряда

Подписчики звезды возмутились тем, что женщина сопроводила пост о жертвах теракта подобным снимком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:23
Кристин Каваллари Фото: instagram.com/kristincavallari
Кристин Каваллари
Фото: instagram.com/kristincavallari

В 18-ю годовщину теракта 11 сентября в США известная американская телеведущая и участница реалити-шоу Кристин Каваллари возмутила подписчиков откровенной фотографией. Женщина разместила в Instagram свое фото в платье с глубоким декольте и на каблуках, пишет New Zealand Herald.

Скриншот: instagram.com/kristincavallari

"Нью-Йорк 24 часа в сутки. И в какое время я приехала сюда. Будем помнить всегда", – подписала фотографию Каваллари, отметив в публикации свой бренд одежды, а также личного стилиста и визажиста. 

Смотрите видео, как мужчина "зажал" ягодицы ведущей в прямом эфире

Подписчики Каваллари возмутились тем, что женщина сопроводила пост о жертвах теракта подобным снимком. "Разве это может быть еще более бездушно?", "Это неуважение по отношению к событиям, которые произошли в этот ужасный день", "Давайте я похвастаюсь своим телом, а затем вскользь упомяну об 11 сентября. Что за черт!" – комментируют снимок подписчики телеведущей. 

Позже Кристин уволила менеджера своих социальных сетей. 

Напомним, ранее мы писали, как украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире. Также мы сообщали, что забавные ляпы журналистов собрали в одном видео

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