Телеведущую высмеяли из-за необычного платья в прямом эфире: фото

Наряд журналистки от стилиста Дебби Харпера стоит 1500 гривен

Кейт Гарравэй Фото: скриншот / Good Morning Britain на YouTube

Во время эфира утреннего шоу Good Morning Britain зрители начали писать в Twitter ведущей Кейт Гарравэй, что ее полосатое кремово-коричневое платье похоже на бекон, пишет The Daily Mail.

Издание отмечает, что расцветка, в которой зрители разглядели мясной мотив, на самом деле является стилизацией под зебру. Автор принта – стилист Дебби Харпер. Аналогичное платье в британских интернет-магазинах стоит 45 фунтов стерлингов (около 1 500 гривен).



TWITTER— Good Morning Britain (@GMB) March 8, 2019

Соведущий Кейт Гарравэй, Бен Шепард, пошутил, что теперь понятно, почему собаки так и льнут к коллеге, а в студии так много слюней.

Видя, как живо подписчики программы в Twitter реагируют на наряд ведущей, им предложили угадать, в чем Гарравэй придет на следующей неделе.

Напомним, ранее мы писали, как украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире. Также мы сообщали, что забавные ляпы журналистов собрали в одном видео. В ролике блогер собрал много десятков эпизодов нештатных ситуаций в прямом эфире: бой приглашенных в телевизионную студию гостей, пьяная ведущая новостей, корреспонденты-нахалы и забавные люди в кадре.

Смотрите видео, как мужчина "зажал" ягодицы ведущей в прямом эфире

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