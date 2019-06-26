Темная кожа и голубые глаза: у пары родились дети с необычной внешностью

Фотографиями малышей в Instagram восхищаются пользователи сети со всего мира

Семейство Айжан Фото: instagram.com/aijana

У межрасовой пары Айжан родились дети с необычной внешностью – темной кожей, голубыми глазами и кудряшками. Их фотографиями в Instagram восхищаются пользователи сети со всего мира. Как сообщает Daily Mail, у матери семейства есть пуэрториканские, ямайские, афроамериканские, португальские и индейские корни, а у папы – сирийские, польские, французские и итальянские.

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Сейчас пара Айжан воспитывает двоих детей – 11-летнюю девочку Бруклин, которая определенно больше похожа на маму, и двухлетнего сына Кингстона. Малыш больше похож на папу, особенно цветом кожи, но некоторые черты – мамины. Несмотря на то, что Кингстону всего два года, у него есть свой аккаунт в Instagram, ведь он – модель. Старшая сестра Бруклин тоже занимается моделингом, актерским мастерством и играет на скрипке.

Семейство Айжан Фото: instagram.com/aijana Семейство Айжан Фото: instagram.com/aijana Семейство Айжан Фото: instagram.com/aijana Семейство Айжан Фото: instagram.com/aijana Семейство Айжан Фото: instagram.com/aijana 1/5

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