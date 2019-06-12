Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Теперь они свободны! Перевернулся грузовик, перевозивший 130 млн пчел

Американцы транспортировали насекомых из Калифорнии в Северную Дакоту

Владимир Грисюк
Сегодня, 07:36
В США перевернулся грузовик с пчелами
В США перевернулся грузовик с пчелами
Фото: Depositphotos

10 июля недалеко от города Бозмен, что находится в американском штате Монтана, произошло курьезное ДТП: перевернулся грузовик, перевозивший 130 миллионов пчел. Об этом сообщает местный телеканал KBZK.

Читайте также
Австриец сядет в тюрьму за убийство пчел

Как сообщается, экипаж из двух человек, направляясь из Калифорнии в Северную Дакоту, попал в аварию на пересечении двух улиц, которые впоследствии были закрыты. Водители не пострадали, но наружу вырвался рой из 1-3 тысяч пчел.

Также смотрите видео, как канадец установил мировой рекорд, облепив себя десятками тысяч пчел:

Всего на борту грузовика было 40 тысяч фунтов (18 тысяч килограммов) насекомых. Эксперты подсчитали, что это примерно 133 миллиона пчел. 

Смотрите видео: в США перевернулся грузовик с пчелами

Местные власти предупредили о случившемся население: ведь пчелиные укусы представляют опасность для людей, страдающих аллергией. 

Ранее "Сегодня" писали, в испанском городе Гранада пара возлюбленных на протяжении двух лет слышала в стене спальни страшный гул, как оказалось – там поселился рой пчел. Кроме этого, мы составили ТОП самых опасных летних насекомых

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Днепропетровской области мужчина умер от укусов пчел В Киеве детский садик атаковали дикие пчелы "Слышали страшный гул": супруги нашли в стене спальни нечто шокирующее Украинцы отказываются от огородов в пользу пасек
ДТП видео США курьез пчелы
Реклама

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Ученые назвали овощ для снижения давления
Ученые назвали овощ для снижения давления
Обманутая Светлана Лобода сделала важное заявление
Обманутая Светлана Лобода сделала важное заявление

Популярные статьи

Вчера, 15:49Шоу-бизнес

Пластическая операция для известной певицы стала целым испытанием: фото

Вчера, 14:01Шоу-бизнес

Настя Каменских откровенно прокомментировала свадьбу с Потапом

Вчера, 12:55Fun

11 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

"Все к лучшему": Эдгар Каминский проводит время с ребенком без жены

Вчера, 08:36Fun

Ошибка врачей: интуиция матери спасла жизнь младенцу

Вчера, 07:15Техно

Xiaomi начнет войну против рекламы в смартфонах

10 июняШоу-бизнес

Больше не может терпеть: Брэд Питт выдвинул ультиматум Джоли

10 июняFun

Когда Троица 2019 в Украине – дата и выходные дни

10 июняТехно

Конкурент Tesla "ворует" заряд у других электромобилей

10 июняFun

Врагу не пожелаешь: как сложилась судьба мужчины, выигравшего 5,3 млрд гривен

10 июняСтиль

Вторая жизнь: Леся Никитюк поразила красотой в мамином платье

10 июняТехно

Huawei показала фото "убийцы" Android для смартфонов

10 июняПсихология

Гороскоп на 10 июня: все знаки зодиака

9 июняПсихология

Гороскоп на неделю 9-15 июня для всех знаков зодиака

9 июняШоу-бизнес

Украинская Кончита Вурст: Леся Никитюк шокировала сеть провокационным фото

9 июняШоу-бизнес

"Это было очень трудно": Потап признался, почему скрывал роман с Каменских

Новости партнеров

«Т-34» – фильм не о Великой Отечественной войне. BadComedian прав
«Т-34» – фильм не о Великой Отечественной войне. BadComedian прав
Тарханова раскрыла секрет, как не сойти с ума, воспитывая 7 детей
Тарханова раскрыла секрет, как не сойти с ума, воспитывая 7 детей
Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)
Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)
Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной
Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной
10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать
10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать
Звезды, которые не смогли закончить даже среднюю школу
Звезды, которые не смогли закончить даже среднюю школу
10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке
10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке
Нюша дала своему ребенку редкое русское имя
Нюша дала своему ребенку редкое русское имя
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь