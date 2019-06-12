Теперь они свободны! Перевернулся грузовик, перевозивший 130 млн пчел
Американцы транспортировали насекомых из Калифорнии в Северную Дакоту
10 июля недалеко от города Бозмен, что находится в американском штате Монтана, произошло курьезное ДТП: перевернулся грузовик, перевозивший 130 миллионов пчел. Об этом сообщает местный телеканал KBZK.
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Как сообщается, экипаж из двух человек, направляясь из Калифорнии в Северную Дакоту, попал в аварию на пересечении двух улиц, которые впоследствии были закрыты. Водители не пострадали, но наружу вырвался рой из 1-3 тысяч пчел.
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Всего на борту грузовика было 40 тысяч фунтов (18 тысяч килограммов) насекомых. Эксперты подсчитали, что это примерно 133 миллиона пчел.
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Местные власти предупредили о случившемся население: ведь пчелиные укусы представляют опасность для людей, страдающих аллергией.
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