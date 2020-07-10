Tesla Model 3 на автопилоте увернулась от оторвавшегося колеса: видео

Инцидент произошел 4 июля в американском городе Лос-Анжелес, штат Калифорния

Автопилот электрокара Tesla Model 3 помог водителю избежать серьезного ДТП. Соответствующее видео снял бортовой видеорегистратор транспортного средства. Ролик появился на YouTube-канале ViralHog во вторник, 7 июля, и уже набрал 273 тысячи просмотров.

Инцидент произошел 4 июля в американском Лос-Анжелесе, штат Калифорния. Водитель утверждает, что он успел быстро среагировать на ситуацию, однако автопилот сразу же ликвидировал занос после резкого маневра, стабилизировал машину, а затем вернул ее в полосу движения. Без этого электрокар неминуемо попал бы в тяжелую аварию, столкнувших с автомобилями в соседних рядах.

На опубликованных кадрах не видно, от какой именно машины отлетела покрышка, но это произошло прямо посреди автострады.

Ранее "Сегодня" сообщали, что долгожданная новинка Tesla Model Y огорчила владельцев, которые верили компании Илона Маска, – у электрического кроссовера обнаружили массу проблем с надежностью, а также технические дефекты. Кроме этого, мы писали, что Tesla Model 3 в Китае оказалась в 21 раз слабее версии для США.

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