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Тест: Правильно ли вы кормите свое домашнее животное?

"Скажи мне, чем ты кормишь свое животное, и я скажу, какой ты хозяин" – приблизительно так можно описать тренд последнего десятилетия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:22

"Скажи мне, чем ты кормишь свое животное, и я скажу, какой ты хозяин", – приблизительно так можно описать тренд последнего десятилетия. К выбору корма для домашних любимцев украинцы относятся с все большей ответственностью. Тем более кормов сегодня на рынке множество – от консервов и замороженных до разнообразия сухих. Да и миф о том, что кормить животное сухим кормом опасно, развенчан: не одно поколение питомцев дожило до преклонного возраста исключительно на сухом рационе. Правда, если хозяин подходил к выбору корма, руководствуясь не только его ценой.

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