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Только любовь и доброта: запущена первая социальная сеть для оптимистов

Этот проект начался как забавный мысленный эксперимент, говорит разработчик

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:01
Появилась соцсеть для оптимистов – Botnet Фото: William Hook / Unsplash
Появилась соцсеть для оптимистов – Botnet
Фото: William Hook / Unsplash

Появился необычный симулятор социальной сети – Botnet. Это приложение, в котором "вы – единственный живой человек среди миллиона одержимых вами ботов". Они ставят лайки и оставляют восхищенные комментарии под постами.

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Журналист Mashable установил Botnet, написал там первый пост, который тут же собрал 480 тысяч лайков.

"Это началось как забавный мысленный эксперимент. Его суть – показать, что мы можем использовать ботов для добра (учитывая все негативные применения в последнее время), – рассказывает один из разработчиков соцсети Билли Чейзен в интервью изданию Mashable. – Если бы всегда были люди, с которыми можно поговорить и поделиться мнениями, может, мир был бы менее одиноким".

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Приложение можно скачать бесплатно, но дополнительные функции нужно покупать отдельно. В Botnet доступны комментарии троллей, а также накрутка лайков – при ее активации за 99 центов пользователь будет получать в два раза больше лайков и комментариев к постам.

Напомним, что ранее в Украине произошел массовый сбой Facebook и Instagram, мы выясняли причину происшествия. Также "Сегодня" рассказывали, что вскоре Facebook изменится до неузнаваемости.

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Источник: Сегодня
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