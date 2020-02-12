Только любовь и доброта: запущена первая социальная сеть для оптимистов

Этот проект начался как забавный мысленный эксперимент, говорит разработчик

Появилась соцсеть для оптимистов – Botnet Фото: William Hook / Unsplash

Появился необычный симулятор социальной сети – Botnet. Это приложение, в котором "вы – единственный живой человек среди миллиона одержимых вами ботов". Они ставят лайки и оставляют восхищенные комментарии под постами.

Журналист Mashable установил Botnet, написал там первый пост, который тут же собрал 480 тысяч лайков.

"Это началось как забавный мысленный эксперимент. Его суть – показать, что мы можем использовать ботов для добра (учитывая все негативные применения в последнее время), – рассказывает один из разработчиков соцсети Билли Чейзен в интервью изданию Mashable. – Если бы всегда были люди, с которыми можно поговорить и поделиться мнениями, может, мир был бы менее одиноким".

Смотрите также в сюжете о том, как Facebook может довести до депрессии:

Приложение можно скачать бесплатно, но дополнительные функции нужно покупать отдельно. В Botnet доступны комментарии троллей, а также накрутка лайков – при ее активации за 99 центов пользователь будет получать в два раза больше лайков и комментариев к постам.

Напомним, что ранее в Украине произошел массовый сбой Facebook и Instagram, мы выясняли причину происшествия. Также "Сегодня" рассказывали, что вскоре Facebook изменится до неузнаваемости.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.