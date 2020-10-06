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Трамп "вдохновил" ЛГБТ-сообщество на флешмоб. Теперь гей-пары массово публикуют свои снимки

Сегодня, 14:49

Влюбленные мужчины показывают свои фотографии с фразой "гордые мальчики"

В Twitter представители ЛГБТ+ массово используют хэштег Proud Boys – это название ультраправой неофашистской организации. Они хотят вытеснить "враждебные посты" и взамен показать миру свою любовь. Об это пишет сайт Buzzfeed.

Как выяснилось, во всем "виноват" президент США Дональд Трамп. Во время дебатов с Джо Байденом он не осудил действия организации Proud Boys, а посоветовал им "стоять в стороне", что сторонники движения расценили как поддержку. Хотя потом в интервью Трамп заявил, что не поддерживает Proud Boys, но в социальных сетях уже запустили целый флешмоб.

Даже официальный Twitter-аккаунт канадских войск в США принял участие в акции.

Кроме того, флешмоб поддержали и пользователи Reddit – они также публикуют фотографии влюбленных гей-пар с фразой "гордые мальчики".

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Напомним, 21 июня в Киеве активисты KyivPride провели акцию: они сняли на видео монумент "Родина-мать" с флагом ЛГБТ-сообщества.

Смотрите видео: в Харькове состоялся первый официальный ЛГБТ-парад

Кроме того, известный своими либеральными взглядами Папа Римский Франциск поддержал ЛГБТ-подростков.

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Источник: twitter.com/CAFinUS
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