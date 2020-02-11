Трех Святых 2020: что ни в коем случае нельзя делать 12 февраля

Сайт "Сегодня" рассказывает, как правильно провести праздник

12 февраля отмечаем праздник Трех Святых 2020 Фото: Depositphotos

12 февраля – Собор Трех Святителей 2020. В народе этот православный праздник называют днем Трех Святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Сайт "Сегодня" рассказывает, как правильно провести 12 февраля что ни в коем случае нельзя делать.

Традиции праздника 12 февраля

В этот день существует простой обряд, который может обеспечить мир и лад в семье. Для этого нужно всего лишь выставить за дверь старую обувь.

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12 февраля также наблюдали за луной, ветром и животными, чтобы узнать, какой будет погода в ближайшее время. Так, красная луна предрекала сильный ветер, вой волков – к сильным морозам. Иней на деревьях – к теплу, а ветер с севера при безоблачном небе – к большим холодам.

Собор Трех Святителей 2020: история

Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст жили во второй половине IV века. Каждый из них получил хорошее образование. Они были очень образованными людьми своего времени. Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст боролись с еретическими толкованиями христианства и разъясняли основы и тонкости правильного понимания веры.

Что нельзя делать в праздник 12 февраля

В этот день нельзя прясть. Также считается плохой приметой вязать.

12 февраля нельзя охотиться. Без крайней надобности в лес в этот день вообще лучше было не соваться.

Икона Трех Святых 2020 Фото: pravoslavie.ru

Нельзя ревновать или ссориться. Если же размолвка все же произошла, то надо помириться как можно быстрее. В противном случае вражда рискует продлиться целый год.

День Трех Святителей 2020: приметы

Подул северный ветер, а облаков нет – к сильному похолоданию.

Снегирь скрипит – к снегу, метели и слякоти.

Деревья инеем покрылись – к теплу.

Красная луна – к сильному ветру.

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