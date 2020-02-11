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Трех Святых 2020: что ни в коем случае нельзя делать 12 февраля

Сайт "Сегодня" рассказывает, как правильно провести праздник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:53
12 февраля отмечаем праздник Трех Святых 2020
12 февраля отмечаем праздник Трех Святых 2020
Фото: Depositphotos

12 февраля – Собор Трех Святителей 2020. В народе этот православный праздник называют днем Трех Святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Сайт "Сегодня" рассказывает, как правильно провести 12 февраля что ни в коем случае нельзя делать.

Традиции праздника 12 февраля

В этот день существует простой обряд, который может обеспечить мир и лад в семье. Для этого нужно всего лишь выставить за дверь старую обувь.

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12 февраля также наблюдали за луной, ветром и животными, чтобы узнать, какой будет погода в ближайшее время. Так, красная луна предрекала сильный ветер, вой волков – к сильным морозам. Иней на деревьях – к теплу, а ветер с севера при безоблачном небе – к большим холодам.

Собор Трех Святителей 2020: история

Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст жили во второй половине IV века. Каждый из них получил хорошее образование. Они были очень образованными людьми своего времени. Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст боролись с еретическими толкованиями христианства и разъясняли основы и тонкости правильного понимания веры.

Что нельзя делать в праздник 12 февраля

  • В этот день нельзя прясть. Также считается плохой приметой вязать.
  • 12 февраля нельзя охотиться. Без крайней надобности в лес в этот день вообще лучше было не соваться.

Икона Трех Святых 2020
Икона Трех Святых 2020
Фото: pravoslavie.ru

  • Нельзя ревновать или ссориться. Если же размолвка все же произошла, то надо помириться как можно быстрее. В противном случае вражда рискует продлиться целый год.

День Трех Святителей 2020: приметы

  • Подул северный ветер, а облаков нет – к сильному похолоданию.
  • Снегирь скрипит – к снегу, метели и слякоти.
  • Деревья инеем покрылись – к теплу.
  • Красная луна – к сильному ветру.

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Источник: Сегодня
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