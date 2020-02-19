Трехметровый питон проглотил массивного кота мейн-куна: видео

Инцидент произошел в австралийском штате Квинсленд

Питон съел домашнего кота Фото: Joshua J. Cotten / Unsplash

Ловец змей Люк Хантли из австралийского штата Квинсленд записал на видео, как он ловит крупного питона, проглотившего домашнего кота. Мужчина вытащил трехметровую змею, поместил в сумку, а затем выпустил в дикую природу. Кота спасти не удалось. Видео опубликовано на странице Snake Catcher Noosa в Facebook.

Хантли вызвали владельцы дома в городе Кин-Кин после того, как огромный ромбический питон проглотил их домашнего кота породы мейн-кун.

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Люк предупредил жителей Квинсленда о необходимости быть осторожными и внимательно следить за безопасностью питомцев. После дождя в регионе активизировались змеи, которые ищут укрытие и еду.

Ранее на Facebook-странице GG Wildlife Rescue Inc. появилась фотография питона, которой полностью поглощает тело убитого крокодила. Снимок в Сети разместил житель австралийского Квинсленда – Мартин Мюллер. Кроме этого, мы писали, как пес умер в "объятиях" огромного питона, чтобы спасти жизнь своим хозяевам.

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