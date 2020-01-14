Мужчина после дозы бычьего стимулятора попал в больницу

После ночи с 30-летней возлюбленной мужчина попал в больницу

Жителя Мексики госпитализировали после секса Фото: Depositphotos

Житель Мексики решил заняться сексом со своей 30-летней возлюбленной и выпил дозу сексуального стимулятора для быков. После "трехдневной эрекции" мужчину госпитализировали в местную больницу, где ему сделали неотложную операцию. Об это сообщает перуанская газета La Republica.

"Пациент находится в больнице города Рейноса. Он выпил сексуальный стимулятор, который ранее специально купил в Веракрусе. Этот препарат используют местные фермеры, чтобы стимулировать быков для оплодотворения", – заявили врачи.

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Неотложное хирургическое вмешательство провели в специализированной клинике. Несмотря на то, что эту новость разместили различные СМИ в Мексике, имя пострадавшего узнать не удалось. О состоянии мужчины после операции также не сообщается.

Фото: Facebook

Медики подчеркнули, что потребление лекарств без рецепта может привести к ухудшению здоровья.

Ранее "Сегодня" писали о мужчине, который выпил целую бутылку виагры: что с ним случилось. Об этом случае рассказали авторы научного журнала JAMA Ophthalmology. Кроме этого, мы советовали, как сохранить мужское здоровье: не стоит злоупотреблять парилками и нагрузками.

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