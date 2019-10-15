Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Трогательная встреча хозяйки с псом восхитила сеть: видео

Пес по кличке Датчесс сбежал из дома 28 февраля 2007 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
Трогательная встреча хозяйки с псом попала на видео
Трогательная встреча хозяйки с псом попала на видео
Фото: Pixabay

Трогательная встреча жительницы американского города Бока-Ратон, штат Флорида, Кэтрин Стрэнг со своей пропавшей 12 лет назад собакой породы той-фокстерьер восхитила пользователей сети. Ведеозапись воссоединения питомца с хозяйкой опубликовал местный портал CBS Pittsburgh.

Как сообщает издание, пес по кличке Датчесс сбежал из дома 28 февраля 2007 года. Спустя 12 лет его владелице позвонили из приюта для бездомных животных Humane Animal Rescue города Питтсбург, штат Пенсильвания. Женщине сообщили, что 8 октября прохожие заметили на улице голодного и замерзшего той-фокстерьера и отдали в приют.

Смотрите видео: в США собака стала друзьями с черным вороном

Собака была чипирована, поэтому медик смогла связаться со Стрэнг. Хозяйка удивилась, что Датчесс оказалась так далеко от дома. Она предположила, что питомец мог запрыгнуть в чужую машину и уехать: пес любил путешествовать с семьей на авто.

"Я очень рада, что она к нам вернулась. Я много ночей провела в слезах, – рассказала Стрэнг в разговоре с журналистами. – В тот день я была на работе. Мой 12-летний сын вернулся со школы и случайно оставил дверь открытой, после чего пса мы больше не видели".

Кэтрин отметила, что ей приходилось платить за микрочип 15 долларов в год. "Я не теряла надежду и всегда надеялась, что собака вернется", – отметила женщина.

Напомним, ранее мы опубликовали ролик, на котором собака встречает своего смертельно больного хозяина. Мужчина долгое время пролежал в госпитале – врачи обнаружили у него рак. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как хозяин больной собаки подарил ей последнее путешествие.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Никогда не разлучались": реакция пса на смерть хозяина потрясла сеть Невероятное спасение: собаке на фото выстригли четыре килограмма лишней шерсти Забавный танец хозяйки потряс пса: курьезное видео Пес пожертвовал жизнью ради спасения хозяина и его семьи
видео США собака пес невероятное
Реклама

Новости партнеров

Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Красотка, доказавшая волшебное влияние велосипеда на женское тело
Красотка, доказавшая волшебное влияние велосипеда на женское тело

Популярные статьи

Вчера, 15:35Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк критическое: что происходит с актрисой

Вчера, 14:15Fun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: приметы и суеверия в этот день

Вчера, 13:57Fun

Пес с "человеческим лицом" стал звездой в интернете: смешные фото

Вчера, 13:28Fun

14 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:35Fun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: поздравления, проза, картинки и открытки

Вчера, 12:23Шоу-бизнес

Леся Никитюк высмеяла популярную украинскую телеведущую: забавное видео

Вчера, 09:36Fun

День защитника Украины 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

Вчера, 09:15Events

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы осеннего праздника

Вчера, 09:07Шоу-бизнес

41-летняя Лилия Подкопаева восхитила снимком новорожденной дочери

Вчера, 08:46Fun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

13 октябряПсихология

Полнолуние 14 октября: почему оно особенное и как себя вести

13 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 13-19 октября для всех знаков зодиака

13 октябряFun

13 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

12 октябряШоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк сделала новое заявление

12 октябряТехно

Google назвал ТОП-10 обязательных приложений для Android 10

12 октябряТехно

Купить PlayStation 5: игровая приставка доступна по предзаказу

Новости партнеров

Аллу Пугачеву засняли в аптеке: не узнать
Аллу Пугачеву засняли в аптеке: не узнать
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка
Найбільший секрет Майкла Джексона розкрили
Найбільший секрет Майкла Джексона розкрили
Астрологи назвали 5 знаков Зодиака, которых ждет счастье в 2019
Астрологи назвали 5 знаков Зодиака, которых ждет счастье в 2019
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Астролог назвав переваги та недоліки Козерогів
Астролог назвав переваги та недоліки Козерогів
Бывшая жена Потапа похвасталась фигурой
Бывшая жена Потапа похвасталась фигурой
Продукты, которые успокаивают нервы
Продукты, которые успокаивают нервы