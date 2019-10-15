Трогательная встреча хозяйки с псом восхитила сеть: видео

Пес по кличке Датчесс сбежал из дома 28 февраля 2007 года

Трогательная встреча хозяйки с псом попала на видео Фото: Pixabay

Трогательная встреча жительницы американского города Бока-Ратон, штат Флорида, Кэтрин Стрэнг со своей пропавшей 12 лет назад собакой породы той-фокстерьер восхитила пользователей сети. Ведеозапись воссоединения питомца с хозяйкой опубликовал местный портал CBS Pittsburgh.

Как сообщает издание, пес по кличке Датчесс сбежал из дома 28 февраля 2007 года. Спустя 12 лет его владелице позвонили из приюта для бездомных животных Humane Animal Rescue города Питтсбург, штат Пенсильвания. Женщине сообщили, что 8 октября прохожие заметили на улице голодного и замерзшего той-фокстерьера и отдали в приют.

Смотрите видео: в США собака стала друзьями с черным вороном

Собака была чипирована, поэтому медик смогла связаться со Стрэнг. Хозяйка удивилась, что Датчесс оказалась так далеко от дома. Она предположила, что питомец мог запрыгнуть в чужую машину и уехать: пес любил путешествовать с семьей на авто.

"Я очень рада, что она к нам вернулась. Я много ночей провела в слезах, – рассказала Стрэнг в разговоре с журналистами. – В тот день я была на работе. Мой 12-летний сын вернулся со школы и случайно оставил дверь открытой, после чего пса мы больше не видели".

Кэтрин отметила, что ей приходилось платить за микрочип 15 долларов в год. "Я не теряла надежду и всегда надеялась, что собака вернется", – отметила женщина.

Напомним, ранее мы опубликовали ролик, на котором собака встречает своего смертельно больного хозяина. Мужчина долгое время пролежал в госпитале – врачи обнаружили у него рак. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как хозяин больной собаки подарил ей последнее путешествие.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.