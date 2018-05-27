Троица 2018 – поздравления, открытки и картинки для всех
Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил для вас лучшие поздравления с Троицей 2018
Православные украинцы празднуют День Святой Троицы 27 мая, в воскресенье.
Свое первое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед Своим вознесением на небеса. Сошествие Святого Духа указало на тройственность Бога.
Святая Троица называется также днем зеленых святок. Этого числа, православные несут в церковь зеленые ветви, букеты луговых цветов. Традиция эта сохранилась еще с того периода, когда синагоги в день Пятидесятницы украшали зеленью. Цветы, что побывали в храме, обычно засушивают и хранят эти обереги за иконами.
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Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил для вас лучшие поздравления с Троицей 2018: картинки, открытки, стихи и короткие смс.
Поздравления с Троицей 2018: открытки, картинки, стихи
Сегодня праздник Троицы,
И пусть душа поёт,
Пусть сердце упокоится
И пусть во всем везет!
Пускай любовь с надеждою
Не оставляют вас,
А вера помогает вам
Пусть в самый трудный час.
***
Сегодня праздник Троицы,
И пусть душа поёт,
Пусть сердце упокоится
И пусть во всем везет!
Пускай любовь с надеждою
Не оставляют вас,
А вера помогает вам
Пусть в самый трудный час.
***
Вот и Троица святая!
Дух святой везде царит,
И пусть всяк несчастный в мире
Будет сыт, одет, умыт.
Пусть исчезнут зло и горе,
Пусть потухнут боль и грусть,
И пусть каждый будет добр,
Чудеса случатся пусть!
***
Поздравляю с Троицей!
Пусть дождем все смоется
И злое и плохое,
А Дух Святой укроет
Белым облаком святым
Все распятия-кресты.
И грехи простит нам Бог —
Сына Он отдал в залог,
Чтоб спасти от смерти нас.
Слышен с неба Божий глас:
Не грешите, всех любите —
В вечном Царствии живите!
Троица 2018 – поздравления в смс
***
В праздники на Троицу
Искренне молись —
Урожай удвоится,
Улыбнется жизнь,
Мир плодами сочными
Всё воздаст сполна.
Наступает Троица —
Кончилась весна.
* * *
Давайте в день Троицы вспомним,
Что всех нас Господь сотворил!
Мы сердце любовью наполним,
Чтоб каждый из нас счастлив был!
А вам пожелать остается
Надежды и веры – всегда!
Пусть солнышко вам улыбнется,
Чтоб впредь не грустить никогда!
* * *
Воскресение, Троица светлая!
Поздравляю, хочу пожелать,
Чтоб мечты исполнялись заветные,
Чтоб печали и горя не знать.
Пусть любовью, надеждой и верою
Наполняет Господь дни твои.
Не скупись, отдавай полной мерою
Близким людям запасы любви.
* * *
В пряном летнем воздухе колокольный звон,
Над землей раскинулся чистый небосклон!
Свежими букетами мы украсим дом,
Перед образами свечечку зажжем!
С праздником священным поздравляем мы!
И желаем летней, счастливой кутерьмы!
Пусть святая Троица вас благословит!
Пусть судьба-судьбинушка к вам благоволит!
* * *
На Землю вновь пришла Святая Троица.
Я поздравляю тебя с ней.
На созиданье пусть душа настроится,
Пусть в жизни будет много светлых дней!
Отец, и Сын, и Дух Святой с тобою!
Они ведут и учат, и хранят!
Пусть будет свет в душе, и радость в сердце,
Пусть ангелы с тобою говорят!
***
В летний день, когда совсем тепло,
Особый, чистый праздник отмечаем,
И чтобы всем сегодня повезло,
Мы Троицу с улыбкою встречаем.
Любовь и радость, счастье и добро
Пусть в вашей жизни будут долговечны,
В душе царит пусть летнее тепло,
Мы вам желаем искренне, сердечно!
***
Троица пришла,
Счастье принесла!
И тебе и мне,
Всей твоей семье,
В этот день святой,
Дам совет простой:
Не будешь если ты грешить,
Счастливо ты станешь жить!
***
С праздником
Вас поздравляем!
С Богом быть
Всегда желаем!
Пусть Господь
Во всякий час,
От греха
Спасает вас!
***
С Троицей вас поздравляю
Счастья и любви желаю,
А еще во всем успеха,
Пенья птиц, улыбок, смеха
И безмерного здоровья.
С уважением и любовью.
***
Сегодня праздник Троицы,
И пусть душа поет,
Пусть сердце упокоится
И пусть во всем везет!
Пускай любовь с надеждою
Не оставляют вас,
А вера помогает вам
Пусть в самый трудный час.
***
С утра звонят колокола
В День Троицы Святой.
Пускай Господня благодать
Всегда будет с тобой.
Пусть ангел душу бережет,
Пускай работа спорится,
Тебя поздравить я спешу
В великий Праздник Троицы!