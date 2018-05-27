Троица 2018 – поздравления, открытки и картинки для всех

Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил для вас лучшие поздравления с Троицей 2018

Поздравления с Троицей 2018. Фото: pixabay / коллаж Владимир Грисюк

Православные украинцы празднуют День Святой Троицы 27 мая, в воскресенье.

Свое первое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед Своим вознесением на небеса. Сошествие Святого Духа указало на тройственность Бога.

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Святая Троица называется также днем зеленых святок. Этого числа, православные несут в церковь зеленые ветви, букеты луговых цветов. Традиция эта сохранилась еще с того периода, когда синагоги в день Пятидесятницы украшали зеленью. Цветы, что побывали в храме, обычно засушивают и хранят эти обереги за иконами.

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Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил для вас лучшие поздравления с Троицей 2018: картинки, открытки, стихи и короткие смс.

Поздравления с Троицей 2018: открытки, картинки, стихи

Сегодня праздник Троицы,

И пусть душа поёт,

Пусть сердце упокоится

И пусть во всем везет!

Пускай любовь с надеждою

Не оставляют вас,

А вера помогает вам

Пусть в самый трудный час.

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***

Сегодня праздник Троицы,

И пусть душа поёт,

Пусть сердце упокоится

И пусть во всем везет!

Пускай любовь с надеждою

Не оставляют вас,

А вера помогает вам

Пусть в самый трудный час.

***

Вот и Троица святая!

Дух святой везде царит,

И пусть всяк несчастный в мире

Будет сыт, одет, умыт.

Пусть исчезнут зло и горе,

Пусть потухнут боль и грусть,

И пусть каждый будет добр,

Чудеса случатся пусть!

***

Поздравляю с Троицей!

Пусть дождем все смоется

И злое и плохое,

А Дух Святой укроет

Белым облаком святым

Все распятия-кресты.

И грехи простит нам Бог —

Сына Он отдал в залог,

Чтоб спасти от смерти нас.

Слышен с неба Божий глас:

Не грешите, всех любите —

В вечном Царствии живите!



Троица 2018 – поздравления в смс

***

В праздники на Троицу

Искренне молись —

Урожай удвоится,

Улыбнется жизнь,

Мир плодами сочными

Всё воздаст сполна.

Наступает Троица —

Кончилась весна.

* * *

Давайте в день Троицы вспомним,

Что всех нас Господь сотворил!

Мы сердце любовью наполним,

Чтоб каждый из нас счастлив был!

А вам пожелать остается

Надежды и веры – всегда!

Пусть солнышко вам улыбнется,

Чтоб впредь не грустить никогда!

* * *

Воскресение, Троица светлая!

Поздравляю, хочу пожелать,

Чтоб мечты исполнялись заветные,

Чтоб печали и горя не знать.

Пусть любовью, надеждой и верою

Наполняет Господь дни твои.

Не скупись, отдавай полной мерою

Близким людям запасы любви.

* * *

В пряном летнем воздухе колокольный звон,

Над землей раскинулся чистый небосклон!

Свежими букетами мы украсим дом,

Перед образами свечечку зажжем!

С праздником священным поздравляем мы!

И желаем летней, счастливой кутерьмы!

Пусть святая Троица вас благословит!

Пусть судьба-судьбинушка к вам благоволит!

* * *

На Землю вновь пришла Святая Троица.

Я поздравляю тебя с ней.

На созиданье пусть душа настроится,

Пусть в жизни будет много светлых дней!

Отец, и Сын, и Дух Святой с тобою!

Они ведут и учат, и хранят!

Пусть будет свет в душе, и радость в сердце,

Пусть ангелы с тобою говорят!

***

В летний день, когда совсем тепло,

Особый, чистый праздник отмечаем,

И чтобы всем сегодня повезло,

Мы Троицу с улыбкою встречаем.

Любовь и радость, счастье и добро

Пусть в вашей жизни будут долговечны,

В душе царит пусть летнее тепло,

Мы вам желаем искренне, сердечно!

***

Троица пришла,

Счастье принесла!

И тебе и мне,

Всей твоей семье,

В этот день святой,

Дам совет простой:

Не будешь если ты грешить,

Счастливо ты станешь жить!

***

С праздником

Вас поздравляем!

С Богом быть

Всегда желаем!

Пусть Господь

Во всякий час,

От греха

Спасает вас!

***

С Троицей вас поздравляю

Счастья и любви желаю,

А еще во всем успеха,

Пенья птиц, улыбок, смеха

И безмерного здоровья.

С уважением и любовью.

***

Сегодня праздник Троицы,

И пусть душа поет,

Пусть сердце упокоится

И пусть во всем везет!

Пускай любовь с надеждою

Не оставляют вас,

А вера помогает вам

Пусть в самый трудный час.

***

С утра звонят колокола

В День Троицы Святой.

Пускай Господня благодать

Всегда будет с тобой.

Пусть ангел душу бережет,

Пускай работа спорится,

Тебя поздравить я спешу

В великий Праздник Троицы!