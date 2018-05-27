Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Троица 2018 – поздравления, открытки и картинки для всех

Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил для вас лучшие поздравления с Троицей 2018

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:10
Поздравления с Троицей 2018. Фото: pixabay / коллаж Владимир Грисюк
Поздравления с Троицей 2018. Фото: pixabay / коллаж Владимир Грисюк

Православные украинцы празднуют День Святой Троицы 27 мая, в воскресенье.

Свое первое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед Своим вознесением на небеса. Сошествие Святого Духа указало на тройственность Бога.

Поздравления с Троицей 2018. Картинки из открытых источников
Поздравления с Троицей 2018. Картинки из открытых источников
Поздравления с Троицей 2018. Картинки из открытых источников
Поздравления с Троицей 2018. Картинки из открытых источников
Поздравления с Троицей 2018. Картинки из открытых источников
Поздравления с Троицей 2018. Картинки из открытых источников
Поздравления с Троицей 2018. Картинки из открытых источников
Поздравления с Троицей 2018. Картинки из открытых источников
Поздравления с Троицей 2018. Картинки из открытых источников
1/9

Святая Троица называется также днем зеленых святок. Этого числа, православные несут в церковь зеленые ветви, букеты луговых цветов. Традиция эта сохранилась еще с того периода, когда синагоги в день Пятидесятницы украшали зеленью. Цветы, что побывали в храме, обычно засушивают и хранят эти обереги за иконами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Какие травы святят в церкви на Троицу

Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил для вас лучшие поздравления с Троицей 2018: картинки, открытки, стихи и короткие смс.

Поздравления с Троицей 2018: открытки, картинки, стихи

Сегодня праздник Троицы,
И пусть душа поёт,
Пусть сердце упокоится
И пусть во всем везет!

Пускай любовь с надеждою
Не оставляют вас,
А вера помогает вам
Пусть в самый трудный час.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Троицкая суббота 26 мая: что ни в коем случае нельзя делать

***
Сегодня праздник Троицы,
И пусть душа поёт,
Пусть сердце упокоится
И пусть во всем везет!

Пускай любовь с надеждою
Не оставляют вас,
А вера помогает вам
Пусть в самый трудный час.

***
Вот и Троица святая!
Дух святой везде царит,
И пусть всяк несчастный в мире
Будет сыт, одет, умыт.

Пусть исчезнут зло и горе,
Пусть потухнут боль и грусть,
И пусть каждый будет добр,
Чудеса случатся пусть!

***
Поздравляю с Троицей!
Пусть дождем все смоется
И злое и плохое,
А Дух Святой укроет

Белым облаком святым
Все распятия-кресты.
И грехи простит нам Бог —
Сына Он отдал в залог,

Чтоб спасти от смерти нас.
Слышен с неба Божий глас:
Не грешите, всех любите —
В вечном Царствии живите!


Троица 2018 – поздравления в смс

***
В праздники на Троицу
Искренне молись —
Урожай удвоится,
Улыбнется жизнь,

Мир плодами сочными
Всё воздаст сполна.
Наступает Троица —
Кончилась весна.

* * *
Давайте в день Троицы вспомним,
Что всех нас Господь сотворил!
Мы сердце любовью наполним,
Чтоб каждый из нас счастлив был!
А вам пожелать остается
Надежды и веры – всегда!
Пусть солнышко вам улыбнется,
Чтоб впредь не грустить никогда!

* * *
Воскресение, Троица светлая!
Поздравляю, хочу пожелать,
Чтоб мечты исполнялись заветные,
Чтоб печали и горя не знать.
Пусть любовью, надеждой и верою
Наполняет Господь дни твои.
Не скупись, отдавай полной мерою
Близким людям запасы любви.

* * *
В пряном летнем воздухе колокольный звон,
Над землей раскинулся чистый небосклон!
Свежими букетами мы украсим дом,
Перед образами свечечку зажжем!
С праздником священным поздравляем мы!
И желаем летней, счастливой кутерьмы!
Пусть святая Троица вас благословит!
Пусть судьба-судьбинушка к вам благоволит!

* * *
На Землю вновь пришла Святая Троица.
Я поздравляю тебя с ней.
На созиданье пусть душа настроится,
Пусть в жизни будет много светлых дней!
Отец, и Сын, и Дух Святой с тобою!
Они ведут и учат, и хранят!
Пусть будет свет в душе, и радость в сердце,
Пусть ангелы с тобою говорят!

***
В летний день, когда совсем тепло,
Особый, чистый праздник отмечаем,
И чтобы всем сегодня повезло,
Мы Троицу с улыбкою встречаем.
Любовь и радость, счастье и добро
Пусть в вашей жизни будут долговечны,
В душе царит пусть летнее тепло,
Мы вам желаем искренне, сердечно!

***
Троица пришла,
Счастье принесла!
И тебе и мне,
Всей твоей семье,
В этот день святой,
Дам совет простой:
Не будешь если ты грешить,
Счастливо ты станешь жить!

***
С праздником
Вас поздравляем!
С Богом быть
Всегда желаем!
Пусть Господь
Во всякий час,
От греха
Спасает вас!

***
С Троицей вас поздравляю
Счастья и любви желаю,
А еще во всем успеха,
Пенья птиц, улыбок, смеха
И безмерного здоровья.
С уважением и любовью.

***
Сегодня праздник Троицы,
И пусть душа поет,
Пусть сердце упокоится
И пусть во всем везет!
Пускай любовь с надеждою
Не оставляют вас,
А вера помогает вам
Пусть в самый трудный час.

***
С утра звонят колокола
В День Троицы Святой.
Пускай Господня благодать
Всегда будет с тобой.
Пусть ангел душу бережет,
Пускай работа спорится,
Тебя поздравить я спешу
В великий Праздник Троицы!

Еще несколько материалов по теме:
День матери-2018: поздравления в стихах, открытки и картинки Поздравления с Вербным воскресеньем 2018: открытки и самые лучшие тексты
фото видео праздник открытки стихи троица поздравления СМС
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров