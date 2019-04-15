Турист погладил львицу и едва не лишился руки: видео

Мужчину в шоковом состоянии доставили в больницу

Львица атаковала туриста Фото: Pixabay

Турист в Южной Африке едва не лишился руки и не умер из-за того, что погладил львицу. Об этом сообщает таблоид Metro.

55-летний Питер Нортье и его жена праздновали 10-летие совместной жизни. Пара посетила Tikwe River Lodge, где проводят экскурсии со львами. Нортье решил пренебречь правилами парка и просунул руку через ограду, чтобы погладить львицу. Жена снимала происходящее на видео.

На кадрах видно, что мужчина сначала гладит одну хищницу, но к ней подходит вторая львица, которая вцепилась в руку туриста. За кадром слышны крики женщины, а мужчина безуспешно пытается освободиться из хватки животного.

Львица сама отпустила руку туриста, которого затем в шоковом состоянии доставили в больницу. В парке отреагировали на инцидент, заявив, что ничего подобного у них не происходило в течение шести лет. Также представители парка подчеркнули, что к инциденту привело нарушение правил безопасности самим туристом.

Напомним, в сети появилось видео эпической схватки львицы с буйволом. Ранее мы также писали, что двух львов застукали в объятиях на глазах у самки. Фотограф Русс Бриджес из Ротерема запечатлел эту необычную ситуацию на фото.

Также напомним, что во Франции лев напал на дрессировщика: мужчине делали операцию пять часов. После нападения льва решили в цирке больше не держать – животное перевели в зоопарк.

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